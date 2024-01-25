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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины недоволен сменившейся риторикой руководства западных стран
Раньше они топили за «победу Украины», а теперь, видите ли, всё свелось до «не дать России победить».

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2023 год стал для западных спонсоров Украины годом откровений. Совершенно «внезапно» оказалось, что Россия способна выпускать больше вооружений, чем все страны НАТО, включая США, вместе взятые, и что в вооружённых конфликтах высокой интенсивности победу одерживают не заголовки в средствах массовой информации, а пушки, бомбы и снаряды. Окончательно озарение на Западе начало наступать, пожалуй, после очевидного провала «контрнаступления» ВСУ, в котором было сожжено беспрецедентное за последние 80 лет количество западной военной техники, включая танки и другую тяжёлую бронетехнику.

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И вот, последнее время руководители стран коллективного Запада, например, президент Франции Эмманюэль Макрон, уже меняют риторику, заявляя, что цель продолжения поддержки Украины — это не победа Киева с его возвращением в границы 1991 года, а «недопущение победы России». С первого взгляда может показаться, что это одна и та же цель, но сформулированная другими словами, но на самом деле перед нами признание в том, что фантазия о победе Украины, по сути, списана со счетов, и сейчас задача заключается в том, чтобы хотя бы не дать России увеличить свои приобретения и улучшить своё положение в рамках текущего конфликта.

Удивительно, но всё происходящее совершенно правильно трактует глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который сегодня выразил недовольство изменившейся риторикой руководства западных стран. По словам Кулебы, между «Украина должна победить» и «Россия не должна победить» две большие разницы, и его беспокоит, что Запад сегодня переключается именно на второй вариант своих планов. Также, добавил глава украинского внешнеполитического ведомства, многие дружественные Украине государства «не считают Путина злом», и, более того, даже готовы продолжать вести с президентом России диалог и поддерживать с Москвой экономические отношения.

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Возможно, пройдёт ещё совсем немного времени, и киевская власть поймёт, что у Украины нет «друзей», и что она сама не «партнёр» а всего-навсего инструмент. Впрочем, если бы потенциал для осознания этой действительности у киевского руководства имелся, оно бы изначально не довело ситуацию до вооружённого конфликта с Россией на территории, которую воспринимает своей.

#россия #украина #политика #боевые действия
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