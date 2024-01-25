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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Германии заявил, что конфликт на Украине «зашёл в тупик»
А, это теперь так называется? Запишем.

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Поведение представителей стран коллективного Запада, несмотря на то, что реальность должна уже начать стучать им по голове, продолжает быть практически с этой реальностью не связанным. Вместо того, чтобы признать, что проект Украины как антироссийского тарана провалился, и нужно как можно быстрее закругляться и искать способы нормализации отношений с Россией, если это вообще на данном этапе ещё возможно, на Западе, например, в Германии, предпочитают фантазировать.

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Так, сегодня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине «зашёл в тупик». Согласно представлениям Писториуса о ситуации «на земле», ни с украинской, ни с российской стороны нет продвижения вперёд и установления контроля над новыми/старыми территориями. На фоне этого глава Минобороны Германии призвал не торопиться с выводами об исходе текущего конфликта и быть осторожнее в прогнозах.

Понятно, что в реальности никакого тупика в текущем конфликте на Украине нет: ВС РФ продвигаются вперёд. Да, происходит это медленно, скрупулёзно, в режиме активного агрессивного истощения вооружённых сил Украины, но всё же происходит, и то, что такая реальность соответствует практически всем участкам линии боевого соприкосновения, сегодня подтверждают уже даже западные средства массовой информации.

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Проще говоря, «зашло в тупик» — это используемый западными спонсорами Украины эвфемизм для обозначения медленного, но всё же продвижения российских войск вперёд. Выражаться без эвфемизмов, называя вещи своими именами, на Западе сейчас чревато.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #психиатрия
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