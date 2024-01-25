Конечно же, не сможет. Это не более чем популизм. Его можно было остановить за 24 часа в первую неделю, сейчас уже слишком поздно: ставки стали космически высоки.

Бывший и, вероятно, будущий президент США Дональд Трамп, который представляет ту часть американских элит, которые выступают за хотя бы взаимовыгодные, не говоря про дружеские, отношения с Россией, и справедливо видит угрозу положению США не в Москве, а в Пекине, неоднократно заявлял, что способен закончить конфликт на Украине за 24 часа.

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В представлении Трампа, для этого достаточно просто позвонить «двум Владимирам», и всё будет на мази. Понятное дело, что это крайняя степень упрощения ситуации, её предыстории, а также того, до чего она дошла за последние два года. Конфликт можно было бы завершить одним звонком из Белого дома на Банковую в первую неделю—две специальной военной операции, но тогда и требования России были куда меньше, и потерь Россия на тот момент понесла немного, и коллективный Запад окончательно не сбросил маску и не проявил своё истинное лицо.

Сейчас ситуацию уже так просто не «разрулить», о чём заявил экс-офицер ЦРУ Майк Бейкер в ходе беседы с журналистами онлайн-издания UnHerd. По словам Бейкера, никому из политиков, включая Трампа, сейчас (и ещё неизвестно, какой будет ситуация через год — к моменту гипотетического вступления Трампа в должность) не удастся в сжатые сроки остановить боевые действия на Украине, поскольку они слишком далеко зашли. Максимум, на что можно рассчитывать — это на начало длительного, многоэтапного и тяжёлого переговорного процесса.

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Бейкер полагает, что мирное соглашение по Украине неизбежно, поскольку в странах Запада, напрямую спонсирующих эти боевые действия, не по дням, а по часам растёт усталость от этого конфликта, и в первую очередь усталость от необходимости тащить на своём горбу эту неподъёмную с экономической точки зрения ношу. Президент России, считает бывший офицер ЦРУ, сейчас выжидает, когда Запад окончательно потеряет интерес к Украине, что, по мнению Бейкера, обязательно случится. Но вот когда настанет этот момент и что станет для него спусковым крючком — это сейчас вопрос, на который никто дать честного и взвешенного ответа не может. Подобные вещи, равно как и утрата противостоящей армией способности к сопротивлению, прогнозу и анализу не поддаются, поэтому с обывательской точки зрения любые окончания боевых действий всегда происходят «внезапно».