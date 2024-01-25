Так конфликтом с НАТО на Западе запугивают не Россию (этим заниматься, понятное дело, бесполезно и смешно). Запугивают свои «элиты» и свой народ, чтобы не забывали, что надо платить налоги на поддержание спадающих штанов Киева.

Последнее время, особенно после того как летне-осенне-зимнее «контрнаступление» ВСУ окончилось тем, чем оно и должно было окончиться, исходя из простейшего моделирования ситуации и анализа размеров и оснащённости противоборствующих сил, на Западе стали множиться панические настроения, гласящие о том, что на Украине «Путин», которым западная пропаганда продолжает персонифицировать всё российское политическое руководство, если не государство вообще, не остановится и обязательно пойдёт дальше. Зачем это надо Кремлю, который разве что в лепёшку не разбился, чтобы избежать конфликта с Украиной в первую очередь, не говоря уже о конфликте с пусть и сильно демилитаризованным по прошествии двух лет поддержки Киева, но всё-таки Североатлантическим альянсом, никто не спрашивает.

реклама

Ответ на данный вопрос простой: западный политический класс запугивает представителей своего бизнеса, часть несогласных элит, а также широкую общественность, дабы те не задавали лишние вопросы и продолжали безоговорочно поддерживать антироссийскую истерику, которая уже стоила Европейскому союзу больших экономических (и, говоря откровенно, невосполнимых) потерь и потрясений. Впрочем, в Москве, по крайней мере, в Службе внешней разведки (СВР), подобные заявления воспринимают в том числе и как попытку «запугать» Россию.

Так, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что заявления Запада о готовности в случае чего принять бой с Россией — это попытка повлиять на политическое руководство РФ с целью отказа от целей специальной военной операции. Данные угрозы, заявил Нарышкин, Россию не пугают, поэтому от поставленных перед СВО целями руководство страны не откажется.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Понятно, что любой прямой вооружённый конфликт с НАТО — это, скорее всего (хоть Альянс и значительно демилитаризовался о ВС РФ через Украину, но совокупная военная мощь у него остаётся представляющей угрозу), применение «последнего аргумента», поэтому вряд ли перспектива прямых боевых действий между Россией и Альянсом вообще реалистична. Тем не менее, информационная обработка тех, кто на Западе не знакомы с военной доктриной России, а таковых, чего лукавить, абсолютное большинство, причём включая и политическое руководство западных стран, с целью выбивания денег на закупку американских вооружений, продолжается.