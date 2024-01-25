Так здесь не хвастаться надо, а делать вид, что они не при делах. А то антиреклама какая-то получается.

Учитывая, что страны коллективного Запада не имели перед Украиной никаких обязательств, нетрудно догадаться, с какой целью эти государства годами обучали и снабжали ВСУ, процесс чего принял совсем уже безмерные и беспрецедентные масштабы после начала российской специальной военной операции. И вот, пару часов назад Минобороны Британии позволило себе похвастаться тем, что совместно с какими-то «международными партнёрами» подготовило более 38 тысяч украинских военных.

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Из этого количества 34 тысячи — это бойцы, обученные по программе подготовки пехотинцев, артиллеристов и танкистов, а 4 тысячи — по программе подготовки медиков, морпехов и сапёров.

Результаты этой подготовки, пожалуй, озвучивать не стоит, поскольку они очевидны, поэтому не вполне понятно, почему Минобороны Британии решило, что вышеизложенной статистикой можно бахвалиться. В завершении своего промо-материала МО Британии заявило, что «мир с Украиной», что, конечно же, как бы это помягче выразиться, выдача желаемого за действительное.

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Цель подобных заявлений — это поддерживать в западном обществе реакцию горения относительно Украины, которая стала затухать на фоне огромных внутренних и экономических проблем, вызванных необдуманной политикой конфронтации с Россией по всем фронтам. Как следствие, сейчас западному обывателю с каждым днём всё сложнее объяснить, почему миллиарды евро/фунтов/долларов должны отправляться на Украину, а не на решение внутренних проблем: например, на субсидирование дизельного топлива и электроэнергии для предприятий.