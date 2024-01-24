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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны США признал, что Вашингтон больше не может предоставлять Киеву помощь в прежнем объёме
Во всём виноваты, дескать, нехорошие конгрессмены. Ну, а мы сделаем вид, будто верим, что всё это не часть плана по «сматыванию удочек» и перекладыванию ответственности на сателлитов.

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Как известно, вот уже целый месяц США не передавали Украине новых пакетов военной «помощи». Полностью оторванное от реальности политическое руководство администрации президента Джо Байдена продолжает давить на эмоции, изображая, будто после Украины Россия «пойдёт дальше на запад», и тогда ситуация выйдет из-под контроля, поэтому остановить «проблему» надо именно на Украине, предоставляя ей все необходимые средства для «победы».

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Работают эти страшилки пока не очень эффективно: Конгресс США непреклонен в своём требовании к Белому дому как минимум пойти на компромисс, и в первую очередь озаботиться критическими проблемами в самих Штатах — например, отчаянным положением дел с миграционными потоками.

И вот, сегодня министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в США иссякли выделенные средства для поддержки Украины, поэтому оказывать военную «помощь» стране в прежнем объёме Вашингтон не может. Под «прежним уровнем» Остин подразумевает, что все запасы остро необходимых Киеву средств из излишков арсеналов Пентагона выгребли почти под ноль, а новое производство не сможет компенсировать расходы, если Конгресс не выделит пакет финансовой помощи, означающий, по сути, американский гособоронзаказ на предприятиях своего военно-промышленного комплекса.

При этом не стоит забывать, что президент США наделён полномочиями своими указами выделять военную «помощь» напрямую из запасов Пентагона, так что не исключено, что оказывать поддержку Киеву в режиме «дотекания» Вашингтон всё же будет.

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Основная надежда Белого дома сейчас возлагается на европейских «союзников», которые с энтузиазмом, достойным лучшего применения, готовы отрывать от себя последнее и выделять миллиарды евро/фунтов стерлингов на оказание поддержки Украине. Полностью под необходимостью продолжать финансировать этот конфликт подписались Британия, Германия и Франция. Так что радоваться и строить надежды на скорое завершение кризиса не стоит: в лучшем (для России) случае западные спонсоры заставят Киев сесть в плотную оборону, и тогда процесс достижения целей специальной военной операции ещё сильнее замедлится.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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