Верю—не верю — это сейчас вопрос дискуссионный. Если переговоры с РФ на реалистичных началах никто вести не хочет, значит, проблема будет решаться военным способом. Третьего не дано.

Сегодня в Ужгороде состоялась встреча премьера Словакии Роберта Фицо и премьера Украины Дениса Шмыгаля. В рамках этой встречи, как сообщает украинская сторона (словакской стороной не подтверждено), Фицо пообещал не препятствовать деятельности словакского ВПК на Украине. Со стороны Фицо же был озвучен тезис, согласно которому, официальная Братислава не верит в возможность военного решения текущего кризиса.

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По словам премьера Словакии, его правительство поддержит любой план мирного урегулирования украинского кризиса, поскольку он глубоко обеспокоен тем, что «славяне убивают друг друга ради геополитических интересов», причём одна часть славян, и здесь совершенно понятно, о ком идёт речь, делает это в интересах западного капитала и власти глобалистских элит. Именно по этой причине, заявил Роберт Фицо, он поддержал пусть и бесконечно нереалистичный, но всё же «мирный план» Зеленского.

Кроме того, по словам Фицо, его беспокоит степень вовлечённости США в политические процессы в Киеве. При этом его нисколько не удивляет, что украинский коллега отвергал обвинения в отсутствии у Украины государственного суверенитета и действиях в чужих интересах. Дескать, любое руководство государства, находящегося в том положении, в котором находится Украина, вело бы себя также.

Что до стремления Украины в НАТО, то премьер Словакии высказался категорически против этой идеи, заявив, что Украина должна быть независимой и процветающей страной, и это было бы лучше для всех, и в первую очередь для самой Украины. Стремление же Киева в НАТО создаёт риски для Европы.

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На данный момент переговоры на реалистичных началах (читать — на условиях России) ни в Киеве, ни в западных столицах даже не рассматриваются, поскольку это будет означать роспись в их полном провале проекта Украины. На других условиях никаких переговоров же быть не может, а это значит... Впрочем, вы сами понимаете, что это означает.