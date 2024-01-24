Алло, министр! Для этого ресурсы нужны, а не слова. И вот с ресурсами-то как раз больши-и-ие проблемы.

На сегодняшний день, пожалуй, ни для кого не секрет, что одним из главных поджигателей конфликта на Украине является Британия. Именно Туманный Альбион пересекает одну красную линию за другой, наивно полагая, что ему за это ничего не будет, и именно он воспрепятствовал уже практически достигнутой договорённости в апреле 2022 года в Стамбуле между Москвой и Киевом. Вложился Лондон по полной программе, и таков образ мышления британских функционеров, лишённых элементарного настоящего образования и способности просчитывать свои действия хотя бы на один шаг вперёд, не говоря уже о двух или трёх, что ничего другого, кроме как продолжать давить на педаль акселератора, рискуя пустить двигатель в разнос, там придумать не могут.

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Сегодня этот стиль ведения «политики» в очередной раз озвучил глава Минобороны Британии Грант Шэппс. Глава британского оборонного ведомства с нескрываемой гордостью заявил, что в горнило конфликта на Украине будет отправлено ещё 2,5 миллиарда фунтов «помощи», и что остальным государствам коллективного Запада следовало бы также нарастить своё участие в данном процессе. Каким образом Европа может это сделать, учитывая, что последние 35 лет в ней наблюдалась деиндустриализация, а в результате безрассудных действий в 2022 году ЕС и Британия сами разрушили себе логистические цепочки и лишили себя доступных энергоресурсов и материалов, вопрос, который должны задавать министру обороны Британии журналисты. Смелых же пока не находится.

Необходимо помнить, что ключевой спонсор боевых действий на Украине — США — из данного процесса практически выбыли, сославшись на трудности с одобрением выделения нового пакета «помощи» в Конгрессе. В этих условиях бремя оказания содействия Киеву падает на европейские государства.

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Вчера вечером глава Минфина Германии, которая, на минуточку, является второй после США по объёму переданной Украине военной «помощи», заявил, что несправедливо, что основную тяжесть оказания поддержки Киеву несёт именно Берлин, призвав остальных тоже подключаться к этому процессу. В общем, как мы видим, кризис и вооружённый конфликт, интенсивности которого мир не помнил больше 70 лет, а Европа — больше 80 лет, будет продолжаться.