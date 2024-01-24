Первый, как говорится, пошёл. А вот сколько таких ЗРК всего было передано, никто, понятное дело, честно не ответит.

Количество оружия, причём практически всего, что имеется на вооружении стран коллективного Запада, которое было передано Киеву с целью его сопротивления российской специальной военной операции, поражает воображение. Впрочем, это не является секретом и не должно ни у кого вызывать удивление: своих задач в этом противостоянии объединённый Запад никогда не скрывал, даже наоборот — озвучивал их напрямую: ослабление России, а также создание ситуации, при которой приобретения РФ на Украине достанутся первой максимально высокой ценой, в первую очередь в плане человеческих жизней.

реклама

Понятно, что такая политика оставит неизгладимый след в дальнейших отношениях между Россией и странами Запада, если такие отношения вообще в ближайшие десятилетия будут восстанавливаться, но речь сегодня не об этом, а о том, что сегодня в зоне проведения специальной военной операции был уничтожен первый зенитный ракетный комплекс SAMP-T совместного производства Франции и Италии, о чём сообщило Минобороны РФ.

Впервые о том, что данные ЗРК будут поставлены Киеву, стало известно в феврале прошлого года: на фоне массированных ударов ВС РФ по объектам энергетики и системам ПВО Украины в Париже и Риме приняли решение о передаче данных комплексов для «защиты украинского неба».

Сколько всего их было передано, на данный момент никто точно не скажет, но тот факт, что первый комплекс был уничтожен только сейчас, спустя почти год после их передачи Украине, может свидетельствовать о том, что на протяжении длительного времени ВСУ ими не «отсвечивали».

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К слову, весьма наивно полагать, что западными системами ПВО управляют именно украинские военнослужащие ВСУ. На днях в Харькове ракетным ударом было накрыто расположение, в котором были уничтожены более шестидесяти и ранены более двадцати «наёмников» из Франции. Бытует логичное мнение, что часть из них как раз управляла французской военной техникой, которой было передано Украине неприлично большое количество.