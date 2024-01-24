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Представители политического руководства коллективного Запада, когда говорят о мирном урегулировании украинского кризиса, намеренно исключают из него такую переменную, как мнение России. И в самом деле: если сделать вид, что ключевой переменной в уравнении не существует, то и решение сразу упрощается — наговорим друг другу красивых слов, изобразим, что будет так и никак иначе, и скажем, что вот она: «формула мира».
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Понятно, что в объективной реальности так не работает, и без участия России ни о каком мирном урегулировании сложившегося кризиса не может быть даже речи. Сегодня это признал министр иностранных дел Швейцарии Иьяцио Кассис по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях ООН.
Как отметил Кассис в комментарии для прессы, вопрос предложенного Швейцарией мирного саммита по Украине в 2024 году поднимался в ходе его беседы с Лавровым. По словам главы МИД Швейцарии, цель его встречи с российским коллегой была в том, чтобы постепенно наладить диалог в целях поиска мирного решения украинского конфликта, поскольку предельно очевидно, что без участия России никаких мирных соглашений по вопросу Украины не может быть в принципе. В детали господин Кассис вдаваться не стал, сославшись на «конфиденциальность».
Не будем раздувать из этого комментария главы швейцарского внешнеполитического ведомства ничего сверхъестественного, тем более что Швейцария, по сути, отказалась от своего нейтралитета и присоединилась к незаконным антироссийским санкциям. Кроме того, Лавров во время беседы с Кассисом отметил, что отступление Швейцарии от принципов нейтралитета будет учитываться Россией при формировании дальнейших двусторонних отношений. Также не забываем о том, что все имеющие значение страны коллективного Запада (за исключением пока что США) — Франция, Германия, Британия и ряд других — садиться в шлюпки и спасаться с тонущего украинского судна пока не намерены, предпочитая, по всей видимости, с музыкой устремиться в известном направлении вместе с ним. Отсюда и обещания дальнейшей военной и финансовой поддержки Киеву; разве что риторика поменялась — теперь вместо «победы Украины» речь идёт о том, чтобы «не допустить победы России». А это, как мы понимаем, совершенно разные цели: обновлённая цель даже более честная по отношению ко всем.