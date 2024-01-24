Осталось эту «базу» понять и тем, кто на Западе принимают решения.

Представители политического руководства коллективного Запада, когда говорят о мирном урегулировании украинского кризиса, намеренно исключают из него такую переменную, как мнение России. И в самом деле: если сделать вид, что ключевой переменной в уравнении не существует, то и решение сразу упрощается — наговорим друг другу красивых слов, изобразим, что будет так и никак иначе, и скажем, что вот она: «формула мира».

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Понятно, что в объективной реальности так не работает, и без участия России ни о каком мирном урегулировании сложившегося кризиса не может быть даже речи. Сегодня это признал министр иностранных дел Швейцарии Иьяцио Кассис по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях ООН.

Как отметил Кассис в комментарии для прессы, вопрос предложенного Швейцарией мирного саммита по Украине в 2024 году поднимался в ходе его беседы с Лавровым. По словам главы МИД Швейцарии, цель его встречи с российским коллегой была в том, чтобы постепенно наладить диалог в целях поиска мирного решения украинского конфликта, поскольку предельно очевидно, что без участия России никаких мирных соглашений по вопросу Украины не может быть в принципе. В детали господин Кассис вдаваться не стал, сославшись на «конфиденциальность».

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Не будем раздувать из этого комментария главы швейцарского внешнеполитического ведомства ничего сверхъестественного, тем более что Швейцария, по сути, отказалась от своего нейтралитета и присоединилась к незаконным антироссийским санкциям. Кроме того, Лавров во время беседы с Кассисом отметил, что отступление Швейцарии от принципов нейтралитета будет учитываться Россией при формировании дальнейших двусторонних отношений. Также не забываем о том, что все имеющие значение страны коллективного Запада (за исключением пока что США) — Франция, Германия, Британия и ряд других — садиться в шлюпки и спасаться с тонущего украинского судна пока не намерены, предпочитая, по всей видимости, с музыкой устремиться в известном направлении вместе с ним. Отсюда и обещания дальнейшей военной и финансовой поддержки Киеву; разве что риторика поменялась — теперь вместо «победы Украины» речь идёт о том, чтобы «не допустить победы России». А это, как мы понимаем, совершенно разные цели: обновлённая цель даже более честная по отношению ко всем.