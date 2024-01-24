Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Швейцарии признал, что никакого мирного урегулирования по Украине без участия России быть не может
Осталось эту «базу» понять и тем, кто на Западе принимают решения.

реклама

Представители политического руководства коллективного Запада, когда говорят о мирном урегулировании украинского кризиса, намеренно исключают из него такую переменную, как мнение России. И в самом деле: если сделать вид, что ключевой переменной в уравнении не существует, то и решение сразу упрощается — наговорим друг другу красивых слов, изобразим, что будет так и никак иначе, и скажем, что вот она: «формула мира».

реклама

Понятно, что в объективной реальности так не работает, и без участия России ни о каком мирном урегулировании сложившегося кризиса не может быть даже речи. Сегодня это признал министр иностранных дел Швейцарии Иьяцио Кассис по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях ООН.

Как отметил Кассис в комментарии для прессы, вопрос предложенного Швейцарией мирного саммита по Украине в 2024 году поднимался в ходе его беседы с Лавровым. По словам главы МИД Швейцарии, цель его встречи с российским коллегой была в том, чтобы постепенно наладить диалог в целях поиска мирного решения украинского конфликта, поскольку предельно очевидно, что без участия России никаких мирных соглашений по вопросу Украины не может быть в принципе. В детали господин Кассис вдаваться не стал, сославшись на «конфиденциальность».

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Не будем раздувать из этого комментария главы швейцарского внешнеполитического ведомства ничего сверхъестественного, тем более что Швейцария, по сути, отказалась от своего нейтралитета и присоединилась к незаконным антироссийским санкциям. Кроме того, Лавров во время беседы с Кассисом отметил, что отступление Швейцарии от принципов нейтралитета будет учитываться Россией при формировании дальнейших двусторонних отношений. Также не забываем о том, что все имеющие значение страны коллективного Запада (за исключением пока что США) — Франция, Германия, Британия и ряд других — садиться в шлюпки и спасаться с тонущего украинского судна пока не намерены, предпочитая, по всей видимости, с музыкой устремиться в известном направлении вместе с ним. Отсюда и обещания дальнейшей военной и финансовой поддержки Киеву; разве что риторика поменялась — теперь вместо «победы Украины» речь идёт о том, чтобы «не допустить победы России». А это, как мы понимаем, совершенно разные цели: обновлённая цель даже более честная по отношению ко всем.

#россия #украина #политика #боевые действия #швейцария
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Кулеба пожаловался, что Запад выпускает недостаточное количество снарядов не только для Украины, но и для самого себя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
138
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
37
Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году
2
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
38
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
75
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
5
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
8
Трансформация "Запорожцев" в грузовики: история и судьба необычных автомобилей
6
Обзор игры Kingdom Come Deliverance - настоящее средневековье
+
Южная Корея представила эскадренный миноносец нового поколения класса KDDX
+

Сейчас обсуждают

Workshop
01:33
Не, я из другой категории ))) У меня всё вот так работает ))) https://www.youtube.com/watch?v=zdDDtY43h0M
В первых обзорах RTX 4070 Ti SUPER быстрее RTX 3090 Ti и обходит RX 7900 XTX в трассировке лучей
АЕV
01:33
Я играю с трассировкой там где она есть, следовательно чяднт?
В первых обзорах RTX 4070 Ti SUPER быстрее RTX 3090 Ti и обходит RX 7900 XTX в трассировке лучей
Борис Субботин
01:32
Хорошо бы, чтобы помимо строительства и ввода в эксплуатацию здания второго терминала, в аэропорту Пулково реконструировали и хотя бы частично сделали бы т. н. рулёжные дорожки такими, чтобы аэропорт...
Apple удалось вернуть себе статус самой дорогой компании технологического сектора
АЕV
01:32
Дай угадаю, ты тот который до сих пор играет в игры в 15-20фпс в 720р на 8800GT и ждёшь "то самое поколение видеокарт" после которого не нужно будет обновляться?)))
В первых обзорах RTX 4070 Ti SUPER быстрее RTX 3090 Ti и обходит RX 7900 XTX в трассировке лучей
Валерий Агапов
01:30
Когда занялся изучением вопроса смены платформы 775, пришел к выводу , что оптимальный вариант это именно такой. Не следует ожидать чудес производительности от Зеона. Например, В тесте "Стокфиш" его...
Собираем игровой компьютер для сына дешевле 40000 рублей
Archimedes
01:23
В этом бизнесе так принято. Все они жлобы. Из-за подобной выходки фирмы на букву Е, когда они в начале 2000-х за пол года до даты активации подобного запрета разослали обновление, и в один "прекрасный...
HP блокирует сторонние картриджи из-за возможного содержания ими вирусов
Максим Бондаренко
01:18
Есть замечательный сервис называется плати ру, где та же приведённая AV продаётся за 300р, для её активации, необходимо сделать европейский аккаунт (просто поменять регион в настройках, у меня Германи...
Xbox series S или персональный компьютер до 40 000 рублей
Илья Иванов
01:09
Rx 7600 такой же тройной обрезок
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
Илья Иванов
01:06
4060 урезана по памяти, шине и pci Этот тройной обрезок сегодня на 15% превосходит 3060, но пройдет год и они поменяются местами
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Январь)
Workshop
01:02
Игры где трассировка будет иметь хоть какое-то значение раньше 26 года ждать бессмысленно (если технология не сдохнет раньше). А это поколение RDNA5. До этого красным смысла нет тратить ресурсы на эту...
В первых обзорах RTX 4070 Ti SUPER быстрее RTX 3090 Ti и обходит RX 7900 XTX в трассировке лучей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем