А что вы хотели? 35 лет деиндустриализации и её взлетевшая на фоне антироссийских санкций скорость.

Как уже отмечали многие обладающие почётными званиями и наградами аналитики и эксперты, страны коллективного Запада, свято поверившие в собственную сказку о том, что Россия уже никогда не будет претендовать на статус глобальной державы с соответствующими вооружёнными силами, активно сокращали военное производство и распиливали соответствующие заводы. Дескать, конфликтов высокой интенсивности больше не будет, значит, нет смысла содержать такую доставшуюся в наследство от Холодной войны промышленность.

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В России периода 1990-х происходили те же самые процессы, но в один прекрасный момент руководству страны хватило разума остановиться и одуматься, начав вновь развивать военно-промышленный комплекс, тогда как в той же Европе эти процессы не прекращались ни на мгновение. В итоге сегодня западные политики с нескрываемым удивлением заявляют, что весь блок НАТО не в состоянии выпускать оружие в таких количествах, в каких его производит Россия, не говоря уже о том, чтобы превзойти эти возможности. В особенности это касается артиллерийских боеприпасов, расход которых в рамках российской специальной военной операции превосходит все представления НАТО о современных конфликтах.

И вот, сегодня с заявлением, содержащим ноты нескрываемого недовольства, выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявивший, что сегодня коллективный Запад не способен выпускать достаточное количество боеприпасов не то что для Украины, но даже для своих собственных нужд.

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По словам Кулебы, официальный Киев, безусловно, ценит помощь своих «союзников», но масштаб и интенсивность текущего конфликта таковы, что боеприпасов требуется гораздо больше. Почему глава дипломатического ведомства Украины, учитывая, что карты складываются явно не в пользу Киева, и тот даже с безмерной, беспрецедентной помощью Запада не может изменить вектор движения конфликта, даже не рассматривает идею мирных переговоров уже хоть на каких угодно условиях (время для компромиссов давно кончилось) — тайна, покрытая мраком.