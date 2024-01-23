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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Reuters: Маловероятно, что ЕС конфискует замороженные активы ЦБ РФ
Причина — слишком большие юридические и репутационные риски.

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На данном этапе трудно сказать наверняка, поскольку слишком уж сильно европейские и американские власти оторваны от объективной реальности, но, похоже, частичка рационального мышления у них ещё осталась. По крайней мере, надежду на это даёт сегодняшняя публикация агентства Reuters, которая гласит, что вероятность конфискации (проще говоря, кражи) замороженных активов российского Центробанка весьма низка.

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Согласно полученной Reuters информации от источника, близкого к участникам переговоров на эту тему, страны-члены ЕС не достигли соглашения по поводу конфискации российских активов, потому что данное беспрецедентное действие будет иметь огромное количество юридических рисков, не говоря уже о репутационных издержках коллективного Запада как безопасной гавани для своих накоплений.

Необходимо отметить, что заморозка активов ЦБ РФ произошла без малого два года назад, и если бы их можно было легко и просто и без последствий передать Украине, то, безусловно, это уже давным-давно было бы сделано. В конце концов, Запад в своём гибридном конфликте против России перешёл уже практически все грани дозволенного.

Тем не менее, вопрос конфискации российских активов пока ещё остаётся нерешённым: сейчас ЕС прорабатывает механизм создании налога на прибыль от замороженных активов, который, в теории, можно перенаправить на «помощь» Украине. Решение по данному вопросу намереваются принять ближе к концу февраля в рамках заседания глав МИД стран-членов ЕС.

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Стоит отметить, что западные экономисты, политологи и эксперты, обладающие, в отличие от правящих западных элит, реальным образованием и опытом управления, в том числе управления рисками, два года назад чуть ли не заклинали свои власти одуматься и не арестовывать активы ЦБ РФ и не отключать Россию от SWIFT, поскольку это неизбежно приведёт к уничтожению репутации западных финансовых структур и механизмов. Но, будучи ослеплённым своей верой в коллапс России под действием санкций, Запад наплевал на все нормы и правила, не говоря уже о простейшей логике и просчёте своих действий хотя бы на один (мы уж молчим про два—три) шаг вперёд. Сейчас Россия и страны глобального Юга активно создают альтернативную финансовую систему, которая, если начать её реализовывать, неизбежно поглотит западную по законам экономики: рынок глобального Юга (БРИКС, ШОС, СНГ, ОПЕК и других объединений) банально крупнее, чем рынок Запада.

#россия #финансы #политика #санкции #экономика #евросоюз #психиатрия
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