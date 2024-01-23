Причина — слишком большие юридические и репутационные риски.

На данном этапе трудно сказать наверняка, поскольку слишком уж сильно европейские и американские власти оторваны от объективной реальности, но, похоже, частичка рационального мышления у них ещё осталась. По крайней мере, надежду на это даёт сегодняшняя публикация агентства Reuters, которая гласит, что вероятность конфискации (проще говоря, кражи) замороженных активов российского Центробанка весьма низка.

реклама

Согласно полученной Reuters информации от источника, близкого к участникам переговоров на эту тему, страны-члены ЕС не достигли соглашения по поводу конфискации российских активов, потому что данное беспрецедентное действие будет иметь огромное количество юридических рисков, не говоря уже о репутационных издержках коллективного Запада как безопасной гавани для своих накоплений.

Необходимо отметить, что заморозка активов ЦБ РФ произошла без малого два года назад, и если бы их можно было легко и просто и без последствий передать Украине, то, безусловно, это уже давным-давно было бы сделано. В конце концов, Запад в своём гибридном конфликте против России перешёл уже практически все грани дозволенного.

Тем не менее, вопрос конфискации российских активов пока ещё остаётся нерешённым: сейчас ЕС прорабатывает механизм создании налога на прибыль от замороженных активов, который, в теории, можно перенаправить на «помощь» Украине. Решение по данному вопросу намереваются принять ближе к концу февраля в рамках заседания глав МИД стран-членов ЕС.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит отметить, что западные экономисты, политологи и эксперты, обладающие, в отличие от правящих западных элит, реальным образованием и опытом управления, в том числе управления рисками, два года назад чуть ли не заклинали свои власти одуматься и не арестовывать активы ЦБ РФ и не отключать Россию от SWIFT, поскольку это неизбежно приведёт к уничтожению репутации западных финансовых структур и механизмов. Но, будучи ослеплённым своей верой в коллапс России под действием санкций, Запад наплевал на все нормы и правила, не говоря уже о простейшей логике и просчёте своих действий хотя бы на один (мы уж молчим про два—три) шаг вперёд. Сейчас Россия и страны глобального Юга активно создают альтернативную финансовую систему, которая, если начать её реализовывать, неизбежно поглотит западную по законам экономики: рынок глобального Юга (БРИКС, ШОС, СНГ, ОПЕК и других объединений) банально крупнее, чем рынок Запада.