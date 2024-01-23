Ситуация зашла слишком далеко, чтобы отказываться от блажи.

Истребители F-16 Киеву были нужны ещё позавчера, а если точнее, то полтора года назад, причём в количестве не пары десятков, а желательно в количестве пары сотен, а лучше тысячи. Несмотря на то, что все всё понимают, ловушка пропаганды, в которую официальный Киев и спонсирующий его Запад сами себя загнали, диктует свои условия: истребители надо передавать даже несмотря на то, что они никоим образом не изменят положение дел. И вот, сегодня представитель Минобороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявил, что страны Запада сохраняют приверженность цели предоставления Украине истребителей F-16 в текущем году.

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По словам Уолландера, предоставление F-16 означает не только выдачу самих истребителей, но также создание платформы в целом, подготовку аэродромов, обучение пилотов и технического персонала, завоз запчастей, вооружений и создание мест, где это всё можно складировать.

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На данный момент свои F-16 Киеву пообещали передать Дания и Нидерланды. Речь идёт лишь о паре—тройке десятков единиц авиационной техники, причём заведомо устаревших модификаций, взамен которых соответствующие государства получат более современные американские истребители. Проще говоря, все, кто могут, собирают с этого конфликта сливки, и только Украина как инструмент терпит исключительно издержки. Впрочем, такой выбор сделало само киевское руководство: его предупреждали, просили одуматься, но тщетно. Теперь из Киева регулярно можно услышать разве что заявления о том, что Украина делает Западу «лучшее предложение на рынке безопасности: ваше оружие и деньги, наши солдаты». И комментарии тут давно уже излишни.