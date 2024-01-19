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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кулеба заявил, что оказывая поддержку Украине, США сохраняют «самое главное» — жизни своих солдат
Жизни украинских солдат для Кулебы не значат примерно ничего.

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Нынешнее киевское политическое руководство по причине отсутствия опыта управления, отсутствия дипломатических навыков и банального такта, этикета и понимания того, что говорить можно, а где лучше держать язык за зубами, регулярно позволяет себе заявления, от которых у граждан Украины должны вставать волосы дыбом, но почему-то до сих пор не встают.

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Так, на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который в реалиях сегодняшнего дня являлся больше не экономическим, а военно-политическим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, призывая страны коллективного Запада к продолжению оказания Киеву финансовой и военной «помощи», заявил, что Украина «делает лучшее предложение на рынке глобальной безопасности».

В представлении Кулебы, это «лучшее предложение» заключается в том, что Украина своим человеческим ресурсом и западным оружием защищает себя и, конечно же, весь объединённый Запад в целом, в результате чего тем же Соединённым Штатам Америки не приходится отправлять свои собственные войска. По мнению главы МИД Украины, оказывая поддержку Киеву, Вашингтон «сохраняет самое главное — жизни своих солдат».

«Дайте нам вооружения, дайте нам деньги, и мы завершим работу», — с завидным уровнем уверенности выдал Кулеба.

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Почему жизни украинских солдат не являются для Кулебы самым главным, и почему он занимается пропагандой боевых действий вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями — дипломатией и поиском мирного урегулирования сложившегося кризиса — это всё вопросы, которые «ручные» допущенные на форум в Давосе СМИ никогда не зададут.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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