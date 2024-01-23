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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров усомнился, что при президентстве Трампа отношения между Россией и США улучшатся
Ведь проблема началась задолго до Трампа. И даже задолго до Обамы.

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Последнее время в западных СМИ паникуют, а в российских надеются, представляя себе перспективу повторного избрания Дональда Трампа на пост президента. Диаметральная противоположность испытываемых соответствующими СМИ эмоций, как это ни парадоксально, связана с одним и тем же обстоятельством, и имя ему Украина. Вернее, украинский кризис. На Западе опасаются, что Трамп бросит Киев под автобус и даже распустит НАТО, в России же на это, давайте говорить прямо, надеются.

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Впрочем, СМИ и политическая власть — это системы, живущие в разных реальностях: политическая власть всегда знает больше, чем СМИ, и по этой причине гораздо лучше понимает ход событий. На фоне этого в российском руководстве никто излишних надежд на Дональда Трампа в виде президента США не возлагает.

Так, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью CBS, Москва сомневается в том, что администрация Трампа могла бы изменить ситуацию, которая в итоге привела к вооружённому конфликту на Украине. Как справедливо отметил Лавров, кризис в отношениях между Россией и США, которые начали использовать Киев как антироссийский таран, начался не при Байдене, не при Трампе и даже не при Обаме, а ещё во время работы администрации Джорджа Буша-младшего.

Согласно комментарию главы МИД РФ, именно при Буше-младшем США в одностороннем порядке вышли из заключённого ещё в 1972 году договора по противоракетной обороне, а американская «элита» так и не усвоила «ни единого урока» из той неадекватной политики, которую Вашингтон проводил по отношению к России после 1991 года. Подразумевается, естественно, создание очагов напряжённости на границах с Россией, и в особенности на территории Украины, где антиконституционная смена власти и беспрецедентные выборы в 3 (три!) тура проводились ещё в 2004—2005 году. Сегодня никакого желания налаживать контакт со стороны нынешней администрации США, добавил Лавров, не наблюдается.

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Стоит отметить, что многие эксперты небезосновательно полагают, что действующая администрация Белого дома, которая прекрасно понимает, что на фоне своей провальной политики ей не видать переизбрания, максимально разрушает отношения с Россией до такой степени, чтобы даже в случае победы Трампа восстановить их не удалось. Отсюда и бескомпромиссная оторванная от реальности риторика, целью которой является сделать так, чтобы Россия достигла целей специальной военной операции максимально возможной ценой.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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