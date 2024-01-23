Ведь проблема началась задолго до Трампа. И даже задолго до Обамы.

Последнее время в западных СМИ паникуют, а в российских надеются, представляя себе перспективу повторного избрания Дональда Трампа на пост президента. Диаметральная противоположность испытываемых соответствующими СМИ эмоций, как это ни парадоксально, связана с одним и тем же обстоятельством, и имя ему Украина. Вернее, украинский кризис. На Западе опасаются, что Трамп бросит Киев под автобус и даже распустит НАТО, в России же на это, давайте говорить прямо, надеются.

реклама

Впрочем, СМИ и политическая власть — это системы, живущие в разных реальностях: политическая власть всегда знает больше, чем СМИ, и по этой причине гораздо лучше понимает ход событий. На фоне этого в российском руководстве никто излишних надежд на Дональда Трампа в виде президента США не возлагает.

Так, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью CBS, Москва сомневается в том, что администрация Трампа могла бы изменить ситуацию, которая в итоге привела к вооружённому конфликту на Украине. Как справедливо отметил Лавров, кризис в отношениях между Россией и США, которые начали использовать Киев как антироссийский таран, начался не при Байдене, не при Трампе и даже не при Обаме, а ещё во время работы администрации Джорджа Буша-младшего.

Согласно комментарию главы МИД РФ, именно при Буше-младшем США в одностороннем порядке вышли из заключённого ещё в 1972 году договора по противоракетной обороне, а американская «элита» так и не усвоила «ни единого урока» из той неадекватной политики, которую Вашингтон проводил по отношению к России после 1991 года. Подразумевается, естественно, создание очагов напряжённости на границах с Россией, и в особенности на территории Украины, где антиконституционная смена власти и беспрецедентные выборы в 3 (три!) тура проводились ещё в 2004—2005 году. Сегодня никакого желания налаживать контакт со стороны нынешней администрации США, добавил Лавров, не наблюдается.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит отметить, что многие эксперты небезосновательно полагают, что действующая администрация Белого дома, которая прекрасно понимает, что на фоне своей провальной политики ей не видать переизбрания, максимально разрушает отношения с Россией до такой степени, чтобы даже в случае победы Трампа восстановить их не удалось. Отсюда и бескомпромиссная оторванная от реальности риторика, целью которой является сделать так, чтобы Россия достигла целей специальной военной операции максимально возможной ценой.