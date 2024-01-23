Спустя год с лишним признали-таки очевидное.

В конце осени 2022 года в Польше было модно всячески поддерживать Украину на фоне псевдоуспехов (ВС РФ разрешили их добиться и не более того) ВСУ на поле боя, поэтому когда с украинской стороны на территорию Польши залетела ракета системы противовоздушной обороны, где рухнула, по трагическому стечению обстоятельств, на фермерское угодье, где убила двух польских фермеров, официальные польские власти попытались замять историю. Теперь же, когда Польша ужесточила своё отношение к Украине и осознала простую реальность — данный проект бессмысленный — следствию всё же позволили довести дело до конца.

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И вывод, сделанный следователями спустя более чем год после того, как все всё и так знали, оказался закономерно очевидным: два гражданина Польши в ноябре 2022 года стали жертвами украинской ракеты ПВО.

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Необходимо помнить, что работа украинской (и поставленной ей с Запада) противовоздушной обороны уже стала притчей во языцех: именно по её вине в основном и случаются жертвы в украинских городах. Сами установки противовоздушной обороны располагаются в черте города, хотя по правилам военного дела должны размещаться за его пределами, в результате чего регулярно зенитные ракеты попадают в жилые массивы, не говоря уже о том, что перехват ракет прямо над городом приводит к неконтролируемому падению обломков сбитых ракет на гражданскую инфраструктуру. Официальный Киев, впрочем, в пропагандистских целях все эти случаи описывает как намеренные удары ВС РФ по гражданским лицам — как будто ВС РФ больше нечего делать, кроме как обстреливать жилые дома ракетами стоимостью в десятки, а то и сотни миллионов рублей.