Крылатая ракета уже почти боевой самолёт. А что? Раньше подобные вооружения так и назывались — самолёт-снаряд.

Массированные и групповые ракетные удары ВС РФ этой зимой наглядно отличаются от тех, что наносились в прошлую осень—зиму. Если год назад ракеты летели по предсказуемой траектории и не снабжались средствами активного подавления систем противовоздушной обороны, то сейчас всё чаще можно увидеть глазами очевидцев и услышать устами украинского военного руководства, что Россия значительно усовершенствовала свои ракетные средства поражения.

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В частности, речь идёт об установке на крылатые ракеты систем радиоэлектронного подавления, системы отстрела ложных целей и других систем защиты, повышающих живучесть ракет в условиях плотной работы средств ПВО. Несмотря на то, что ракетные удары на данном этапе наносятся от одного до двух раз в неделю, кадры с отстрелом крылатыми ракетами ложных целей достаточно редки. Причина того простая: нечасто под удар попадает непосредственно Киев или другой крупный населённый пункт, в котором найдутся беспечные горожане, не опасающиеся последствий за съёмку и выкладывание кадров ракетных ударов и работы систем ПВО, полностью обнуляющие заведомо ложные заявления Банковой и ГШ ВСУ.

Сегодня, впрочем, основная часть ракетного удара пришлась именно на Киев, из-за чего одному из горожан удалось зафиксировать на видео пролёт крылатой ракеты, которая при приближении к своей цели отстреливала ложные тепловые цели для сбивания системы ПВО с толку.

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Минобороны России подтвердило, что ракетный удар наносился по предприятиям военно-промышленного комплекса, но в детали традиционно не вдаётся. Собирать информацию будут уже блогеры, которые, исходя из многочисленных имеющихся в Сети кадров, установят места ударов по геолокации.