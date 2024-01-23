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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская стратегическая авиация нанесла групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины
Частота ударов уменьшается. Смысл сохраняется.

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Ещё сегодня утром различные украинские Telegram-каналы, повторяющие за генштабом ВСУ предупреждения о ракетной опасности, рапортовали о подготовке от десяти до двенадцати стратегических бомбардировщиков к пуску крылатых ракет, а также сообщали об активности наземных носителей баллистических ракет недалеко от границы с Украиной. Как мы уже многократно уточняли, практически всю свою информацию Генштаб ВСУ получает от натовской (преимущественно американской) разведсистемы, из-за чего ни один групповой или уж тем более массированный ракетный удар не становится для Киева неожиданным.

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Непосредственно удары начались в 8—10 утра в зависимости от населённого пункта. Известно, что география ракетных ударов распространилась, в частности, на Харьков и Киев, а целями, как сообщило спустя несколько часов Минобороны России, были объекты военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие ракеты и комплектующие для них, боеприпасы и взрывчатку. Почему в том же Киеве до сих пор, уже по прошествии почти двух лет боевых действий существуют предприятия военно-промышленного комплекса, тем более такие серьёзные и масштабные, как производство ракетного вооружения и боеприпасов (речь всё-таки идёт не о гаражной сборке FPV-дронов из импортированных гражданских комплектующих) — это на данном этапе куда более важный вопрос.

Традиционно Киев выдал ошибочную работу своих систем противовоздушной обороны посреди города за удары непосредственно российских крылатых ракет. Взывать официальный Киев, который два года находится в состоянии изменённого сознания, к логике в таких случаях совершенно бесполезно: поражать дорогущими (и, если верить тому же официальному Киеву, постоянно заканчивающимися) крылатыми ракетами не имеющие никакого стратегического смысла жилые дома — это, как вы понимаете, по определению нелепость.

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Согласно комментарию Генштаба ВСУ, системам ПВО удалось перехватить половину всех ракетных средств поражения. Безусловно, на кадрах от беспечных граждан, которые фиксировали ракетные удары, можно заметить перехваты летящих ракет, но насколько это явление было системным, никто достоверно, естественно, не скажет. Согласно комментарию Минобороны России, все назначенные объекты были поражены сегодняшним ракетным ударом. Важно: поражены — это не равно «уничтожены до фундамента».

#россия #украина #политика #боевые действия
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