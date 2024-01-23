Пока что этим не пахнет. Даже наоборот.

И по сей день ключевым, причём с колоссальным отрывом от всех «преследователей» спонсором Украины, несмотря на то, что вот уже целый месяц Вашингтон не отправлял Киеву новых пакетов военной «помощи», остаются Соединённые Штаты. Именно на них равняются европейские сателлиты, чего не отрицают и в самом Белом доме.

реклама

Так, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что существует возможность того, что союзники США могут изменить решения относительно оказания «помощи» Украине, если будет заметно, что лидерские позиции Вашингтона дали слабину, и что сам Град на холме отказывается от своей политики в отношении Киева.

Данное заявление ни в коем случае не следует воспринимать как признание Белого дома в том, что его проект Украины с треском провалился, и что его пора бросать под автобус, спасая своё собственное лицо (вернее, уже то, что от него останется по итогу конфликта на Украине). Наоборот: Джон Кирби произносит эти слова с целью консолидации поддержки Украины странами Запада, а также в качестве укора тем конгрессменам, которые блокируют выделение «помощи» Украине на $61 миллиард.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К сожалению, и в первую очередь для Украины, разрешить этот кризис мирным путём, пока во власти в США и Европе находятся действующие элиты, вряд ли возможно: слишком далеко Запад зашёл в своей бескомпромиссной риторике, слишком много глупостей по отношению к России совершил, и слишком надменно относился к государствам глобального Юга, которые, собственно, прекрасно знают, кто зачинщик конфликта, какова его предыстория, какова позиция России, и что Москва разве что в лепёшку не разбилась, чтобы потушить этот пожар ещё на стадии тления.