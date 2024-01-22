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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Турецкий парламент завтра обсудит вопрос о приёме Швеции в НАТО
Эрдоган продолжает вышибать из Запада преференции и деньги в обмен на политическое решение.

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Когда Североатлантический альянс создавался, вряд ли кто-то мог предположить, что в его состав по исключительно политическим соображениям придётся принимать некогда нейтральные страны, а также советские, а затем и российские лимитрофы. Поэтому факт наличия у каждой страны-члена НАТО права вето на приём других членов в состав данной организации не воспринимался как большая проблема. Сейчас же, когда всё, что касается НАТО, политизировано донельзя, данное обстоятельство позволяет изображающим из себя самостоятельных членов Альянса, таких, как, например Турция, выбивать из Соединённых Штатов как безусловного лидера НАТО, для себя определённые экономические и/или политические ништяки.

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Так, уже без малого два года Турция по фактически надуманным причинам тормозит вступление Швеции в НАТО. Завтра история продолжится. О том, что 23 января парламент Турции обсудит вопрос членства данной скандинавской страны в Североатлантическом альянсе, рапортовало турецкое подразделение CNN.

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Чем закончится это обсуждение, на данном этапе, естественно, неизвестно. Судя по экономической ситуации в Турции, денег стране нужно много и ещё вчера: вот за это финансирование, собственно, и идёт торг. А уж в какую сумму США через Всемирный банк и Международный валютный фонд оценивают членство Швеции в НАТО, и вовсе можно только гадать.

#сша #политика #нато #турция #швеция
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