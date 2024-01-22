Сам глава Евро«дипломатии» приедет в Киев в феврале.

Не секрет, что риторика стран коллективного Запада после безоговорочного провала так называемого контрнаступления ВСУ изменилась, и теперь американские и европейские политики говорят не о «необходимости обеспечить победу Украины», а о «необходимости не дать победить России». Безусловно, новая риторика несёт в себе совершенно иное информационное содержание, однако рассчитывать на то, что спонсоры Киева возьмут и резко бросят своего подопечного, было бы слишком наивно. Хоть в США и отстраняются от этой истории, изображая конфликт интересов внутри Конгресса, но вот Европа так сильно вложилась и так глубоко погрязла в ловушке собственной пропаганды, что, похоже, готова пойти на дно вместе с Киевом, лишь бы только воспрепятствовать достижению целей российской специальной военной операции.

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Так, сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель, который своими заявлениями и действиями полностью дискредитировал данный орган Европейского Союза, название которого имеет смысл ставить только в кавычки, заявил, что «все страны Евросоюза» выразили согласие с необходимостью не просто сохранять, а усиливать оказание Украине всей необходимой ей поддержки.

Действительно ли Боррель интересовался мнением стран-членов Евросоюза или же он своё неоконсервативное и максимально оторванное от реальности мнение выдаёт за мнение всего объединения, естественно, никто не скажет. Нам же, в свою очередь, прекрасно известно, что как минимум два члена ЕС — Венгрия и Словакия — выступают против дальнейшей подпитки конфликта на Украине за счёт европейского налогоплательщика, а ведь именно это, в сути, и означает оказание Киеву помощи со стороны Евросоюза.

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Что до самого Борреля, то он заявил, что в феврале посетит Киев, где, по всей видимости, и сделает ряд заявлений касательно дальнейшего вовлечения ЕС в конфликт на Украине.