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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Пока ещё есть время»: Лавров призвал прислушаться к российской позиции по Украине
Точка невозврата, впрочем, давно пройдена.

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Кризисная ситуация на Украине, выход из которой, судя по действиям Киева и его спонсоров, которые можно описать термином «пошли в разнос», лежит только в военно-технической плоскости, усугубляется тем, что реальные стороны этого конфликта — Россия и объединённый Запад — находятся на совершенно противоположных сторонах переговорной «палки». Россия, по сути, требует полной капитуляции Украины; Запад, в свою очередь, руками Киева требует полной капитуляции Москвы.

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И если в случае с Россией это требование подкреплено возможностью добиться этого результата военным путём, то вот на что рассчитывают Киев и его покровители, решительно непонятно. Сегодня мнение министерства иностранных дел России по данному вопросу озвучил глава ведомства Сергей Лавров в рамках выступления на заседании Совбеза ООН.

По словам Лаврова, различные процессы, «форматы» и «формулы», в которых участвуют страны Запада, это путь в никуда, поскольку за этими предложениями нет никакой возможности их практической реализации. Как отметил глава МИД России, та же «формула Зеленского» не имеет никакого отношения к миру, а единственным путём к настоящему мирному урегулированию может быть только устранение причин, которые привели к текущей трагедии для Украины.

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Лавров призвал внимательно прислушаться к российской позиции по Украине, «пока ещё есть время». Иными словами, Лавров отметил, что чем дольше Киев и Запад тянут с переговорами на реалистичных началах, тем более тяжёлыми будут дальнейшие условия. На данном этапе требования Москвы всем хорошо известны: признание новых территориальных реалий, разоружение всех украинских вооружённых формирований, а также, по сути, смена власти в Киеве. Как уже отмечалось неоднократно, хорошего варианта завершения этого конфликта для Украины не будет, и лучшее, что может сделать официальный Киев, это как можно быстрее это понять и принять. Для хорошего варианта надо было исполнять взятые на себя Киевом обязательства по Минским соглашениям — тогда можно было отделаться лишь Крымом.

#россия #украина #политика #боевые действия #оон
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