Российские власти обвинили компанию нарушившей антимонопольное законодательство ещё летом 2022 года.

Хотя с 2022 года Apple больше официально не работает в России, но, как мы прекрасно понимаем, эта ситуация временная: кризис в отношениях России и Запада закончится, потому что он в первую очередь не выгоден именно Западу, и тогда надо будет делать вид, будто ничего и не случалось. Вот Apple и готовится к неизбежному, признавая требования российского законодательства, в данном случае антимонопольного.

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Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, ведомство в июле 2022 года признало Apple нарушителем российского антимонопольного законодательства: дело было связано с тем, что компания запрещала разработчикам приложений для мобильной операционной системы iOS внедрять альтернативные способы оплаты, отличные от прямых через App Store. В ФАС это положение дел назвали навязыванием услуг и недобросовестной конкуренцией на фоне монополизации рынка.

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И вот, сегодня ФАС сообщила о том, что 19 января этого года Apple оплатила штраф в размере 1,177 млрд рублей. Безусловно, для Apple это не критическая сумма, но в целом нельзя не заметить, что правительства стран и государственных объединений сейчас активно работают над тем, чтобы размыть монополию Apple и её сервисов. В частности, в перспективе тот же Евросоюз обяжет компанию разрешить устанавливать на iOS-устройства приложения из сторонних источников. Сейчас же это можно делать только через App Store, что создаёт проблемы, например, в России, с целым рядом мобильных приложений попавших под незаконные западные односторонние санкции российских компаний. Что противоречит здравому смыслу, ведь покупая мобильное устройство, вы должны рассчитывать на его полную функциональность, которая в данном случае насильственно ограничивается самим производителем.