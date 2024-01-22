Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,17 млрд рублей — ФАС
Российские власти обвинили компанию нарушившей антимонопольное законодательство ещё летом 2022 года.

реклама

Хотя с 2022 года Apple больше официально не работает в России, но, как мы прекрасно понимаем, эта ситуация временная: кризис в отношениях России и Запада закончится, потому что он в первую очередь не выгоден именно Западу, и тогда надо будет делать вид, будто ничего и не случалось. Вот Apple и готовится к неизбежному, признавая требования российского законодательства, в данном случае антимонопольного.

реклама

Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, ведомство в июле 2022 года признало Apple нарушителем российского антимонопольного законодательства: дело было связано с тем, что компания запрещала разработчикам приложений для мобильной операционной системы iOS внедрять альтернативные способы оплаты, отличные от прямых через App Store. В ФАС это положение дел назвали навязыванием услуг и недобросовестной конкуренцией на фоне монополизации рынка.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

И вот, сегодня ФАС сообщила о том, что 19 января этого года Apple оплатила штраф в размере 1,177 млрд рублей. Безусловно, для Apple это не критическая сумма, но в целом нельзя не заметить, что правительства стран и государственных объединений сейчас активно работают над тем, чтобы размыть монополию Apple и её сервисов. В частности, в перспективе тот же Евросоюз обяжет компанию разрешить устанавливать на iOS-устройства приложения из сторонних источников. Сейчас же это можно делать только через App Store, что создаёт проблемы, например, в России, с целым рядом мобильных приложений попавших под незаконные западные односторонние санкции российских компаний. Что противоречит здравому смыслу, ведь покупая мобильное устройство, вы должны рассчитывать на его полную функциональность, которая в данном случае насильственно ограничивается самим производителем.

#россия #apple #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Медведчук назвал выбор в пользу России единственным выходом для Украины
Премьер Словакии заявил, что Украине необходимо уступить России часть своей территории для окончания боевых действий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

9 Махов и более 1000 км: гиперзвуковая ракета «Циркон» - российский ответ авианосному флоту США
22
MW: Почему Эфиопия, Алжир и Казахстан отказываются от истребителей Rafale в пользу наших Су-30СМ
16
Об эксклюзивах Sony PlayStation на 2024 год
15
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
15
Ultrakill - очередной ретро-шутер в раннем доступе (краткий обзор)
7
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
35
Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160
126
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
17
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
4
Карманный фонарик стал причиной поломки истребителя F-35 и привёл к ущербу на 3 933 106 долларов США
5

Сейчас обсуждают

Китя.
18:57
Хуанг все обещает что лучи уже доступные. а на деле 2000-3000-4000 тысячная серия не тянет не куя. кормит падла обещаниями и 5000 серия также не будет тянуть увидишь. 4090 в 4К в нативе с лучами почти...
Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160
Obscury
18:53
Неплохо потроллил нашу пропаганду)))
Зеленский подписал указ о «сохранении национальной идентичности украинцев в РФ»
22870
18:37
А майкрософт сказала что это говно и для Windows 12 не подходит. Пилите, Шура, пилите. Интересно, а в недрах мелких и недрах мягких, вообще понимают что их требования в принципе невыполнимы?
AMD дополнила спецификации процессоров Ryzen 8000G частотами Zen4c ядер
Михаил Иванович
18:36
Тема яиц в России это больная тема щас, лучше не стоит поднимать её
Mercedes-Benz продает все свои салоны в Германии
Бариска Барискин
18:34
Просравший концепцию "Киев за 3 дня". Медведчук по прежнему является "своим буржуинским" - социально близким элементом для правящего класса РФ.
Медведчук назвал выбор в пользу России единственным выходом для Украины
VRoman
18:31
"1,7 литровый двигатель мощностью 83 л.с." - это меньше 50 л.с на литр. Такие действительно ещё делают или просто со свалки снимают и продают как новые?
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
Михаил Иванович
18:30
И тысячи людей в очередях, чтобы подпись поставить, это тоже мы)
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
-=metallist=-
18:23
А как же Blood, Shadow warrior, NFS Porsche, Star craft, Command and conquer?
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
Нивхурил
18:22
Это мантра у них такая про три дня,колесо Генотьбы они так проворачивают.
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Нивхурил
18:22
А хохлу кто в шаровары насрал ? А посконным житттеллямм балтииийских вымиратоввв кто в шпротты серет ?
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем