В целом-то правильно, но фигура Медведчука слишком уж «токсична»

Судьба сложилась таким образом, что Виктор Медведчук, как и, собственно, Виктор Янукович, являются чрезмерно «токсичными» фигурами как на Украине, так и в России. И для тех, и для других это, по сути, иуды. Тем не менее, нельзя не отмечать тот факт, что последние годы Медведчук озвучивал целый ряд прописных истин, которые шли вразрез с современной политикой Украины, за что, собственно, и был арестован украинскими спецслужбами ещё в начале специальной военной операции, после чего был передан в Россию в рамках крайне неоднозначного обменного процесса.

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От своих взглядов на взаимодействие Украины и России Медведчук, впрочем, не отказался, и сегодня в своей авторской колонке на одном из российских СМИ заявил, что выход из сложившейся сейчас тяжелейшей ситуации для Украины один, и он очень простой. По словам Медведчука, Украина должна сделать выбор в пользу России и перестать исполнять роль антироссийского тарана, в котором украинские жизни используются Западом лишь как пушечное мясо. Политик отметил, что во все кризисные и просто «трудные» периоды истории «украинские земли» всегда возвращались под крыло России.

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Стоит отметить, что Украине на роду написано дружить и сотрудничать с Россией: слишком уж тесно связаны два государства — экономически, этнически, исторически, культурно, традиционно, и социально. Собственно, по всей совокупности указанных причин сложившаяся сейчас между Киевом и Москвой трагическая действительность — это столь болезненный и тяжёлый в первую очередь с психологической точки зрения процесс.