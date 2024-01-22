Должен быть какой-то компромисс. Чего они ожидают, что россияне покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально

Что мы почерпнули из украинского кризиса, причиной которого стал отрыв киевского руководства от реальности, бесконечная гордыня, упёртость и непонимание положения Украины в международных отношениях? Ну, например, то, что чем раньше бы официальный Киев принимал российские предложения, тем более выгодными для Киева они были. Но подначиваемый Западом, Киев не мог согласиться на единственно выгодные для себя в сложившейся объективной действительности предложения, предпочтя преследовать сказку.

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Как итог, каждое новое предложение было хуже предыдущего. Если изначально возникшую в 2014 году кризисную ситуацию можно было загасить в зародыше, приняв Минские соглашения, по которым Украина, безусловно, теряет Крым, но сохраняет Донбасс в виде автономии, то уже весной 2022 года в рамках переговоров между Киевом и Москвой речь шла уже о том, что Украина помимо Крыма признаёт независимость республик Донбасса в их конституционных границах. Если же начинать переговоры сегодня, то, как вы понимаете, Киеву придётся признать утрату в пользу России не только Крыма и Донбасса, но ещё и Запорожской и Херсонской областей. И каждый день, неделя и месяц промедления в данной ситуации критичны, поскольку неизвестно, как далеко пойдут ВС РФ и станут ли, например, реализовывать план по созданию «санитарной зоны» для исключения возможности обстрелов российской территории со стороны Украины.

Среди представителей западных стран понимание этой реальности хоть и, безусловно, есть, но вслух озвучивать они его (по крайней мере, действующие представители европейской и американской власти, находящиеся в вырытой самими же собой яме пропаганды) не могут: слишком уж далеко зашла пропаганда и бескомпромиссная риторика. Есть, впрочем, редкие представители европейской действующей власти, которые прямым текстом озвучивают положение дел на Украине, как оно есть.

Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что для окончания боевых действий на Украине Киев должен «пойти на компромисс» и официально признать отход Крыма и Донбасса к России. Отметим, что господин Фицо на полтора года запоздал с предложением: Киеву необходимо будет также признать и отход Херсонской и Запорожской областей в их официальных границах. Кроме того, премьер-министр Словакии не упомянул главного: целью российской специальной военной операции является раз и навсегда покончить с исходящей с территории Украины угрозой. Соответственно, если завершать конфликт дипломатическим путём, то Киев обязан будет принять требование о полном разоружении ВСУ и любых других военизированных формирований, а также о неотчуждаемом нейтралитете. Не говоря уже о том, что киевская власть должна быть сменена хотя бы на национально-ориентированную, суверенную. Всё это на сегодняшний день для Украины и спонсирующего её Запада абсолютно неприемлемые условия; но единственные, на которых конфликт можно разрешить, сохранив хоть какую-то часть западного лица.

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Собственно, в этом и заключается разница между серьёзными политиками и «бородатыми мальчиками с улицы в кедах»: профессионал не позволит себе стать заложником собственной пропаганды. Что до киевских властей, то осознание реальности — что хорошего для Украины варианта окончания этого кризиса, до которого эти же самые власти и довели, не было, нет и не будет — так и не наступило. В смысле, может, оно и наступило, но признать его по причине, указанной двумя предложениями ранее, Киев не может.