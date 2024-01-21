Правда, сам генсек вину на ВСУ за это не возложил. По крайней мере, публично.

Несмотря на то, что Организация Объединённых Наций (ООН) должна быть выше пропаганды, нарративов и тех или иных повесток, разрешая кризисные ситуации дипломатическим способом, в реальности мы все прекрасно знаем, что данный международный орган существует больше для галочки, и за все десятилетия своего существования ему не удалось предотвратить ни одного серьёзного вооружённого конфликта. Тем не менее, создавать видимость нейтральности в ООН всё же пытаются. Так, сегодня Генсек ООН Антониу Гуттериш «решительно осудил» удар по Донецку.

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Данное заявление было сделано больше в шаблонном формате: по сути, руководитель ООН осудил любые атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население, в том числе и сегодняшний обстрел Донецка. Антониу Гуттериш при этом не озвучил, кто нанёс удар, в чём, собственно, и заключается двуличная позиция ООН. Если называть вещи своими именами и не маскировать их за западными нарративами, то многих бед можно избежать.

Напомним, сегодня утром ВСУ нанесли комбинированный артиллерийский удар по рынку в районе Текстильщик в Донецке. Число жертв растёт, и на момент публикации данной заметки достигло 27 человек. Ещё двадцать получили ранения разной степени тяжести, включая двух детей с ранениями средней тяжести.

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Всё это в очередной раз подтверждает, и сегодня даже МИД России, по сути, прямым текстом это озвучил, что без выполнения всех без исключения целей специальной военной операции исключить подобные обстрелы в будущем не удастся. Главным только остаётся один вопрос: зачем украинская власть продолжает всё глубже загонять себя и свою страну в ловушку, ведь уже очевидно, что никакого даже минимально приемлемого для Киева исхода этого конфликта не будет, в чём он сам и виноват, и чем дальше, тем жёстче будут условия.