Обычно для этого достаточно одного росчерка пера и политической воли. Но во Франции со второй уже давно большие проблемы.

Вызванный в МИД России по делу об уничтожении в Харькове ракетным ударом десятков наёмников французского происхождения посол Франции вчера выходил из дверей здания российского внешнеполитического ведомства с весьма хмурым выражением лица, устремившись к посольскому автомобилю и отказавшись даже обращать внимание на собравшихся журналистов. Очевидно, что послу сказали много всего интересного относительно деятельности представляемого им государства, и тот оперативно передал сказанное представителями МИД России в Париж.

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В Париже, по всей видимости, намёк не поняли. Поскольку спустя несколько часов министр обороны Франции Себастьян Лекорню в комментарии прессе заявил, что Париж не может взять и запретить французам ехать и сражаться в зоне украинского конфликта. Лекорню признаёт, что многие французы из тех или иных соображений отправились воевать, но делают они это в украинской униформе.

Тем самым глава Минобороны Франции, по сути, открещивается от наёмников французского происхождения на Украине, ведь, как известно, надев форму ВСУ, они в глазах ВС РФ становятся украинскими военными, со всеми вытекающими из этого последствиями. Судя по всему, под запрет наёмничества во французском законодательстве лица, которые «добровольно» отправляются в горячие точки и надевают форму комбатантов в этом конфликте, не подпадают, да и отследить тех, кто из Франции отправляются в другие страны с целью участия в боевых действиях, особенно с многочисленными пересадками, действительно непросто.

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Проблема заключается в другом: судя по реакции МИД России, в Харькове ракетным ударом были «накрыты» не просто наёмники-пехотинцы в форме ВСУ, а некто более серьёзные. Вероятно, речь идёт либо об инструкторах, либо об операторах западных вооружений, например, систем ПВО. Ведь надо быть очень наивными по жизни, чтобы верить в то, что западными ЗРК управляют украинские военнослужащие.