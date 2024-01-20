Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Франции заявил, что Париж не может запретить французам участвовать в конфликте на Украине
Обычно для этого достаточно одного росчерка пера и политической воли. Но во Франции со второй уже давно большие проблемы.

реклама

Вызванный в МИД России по делу об уничтожении в Харькове ракетным ударом десятков наёмников французского происхождения посол Франции вчера выходил из дверей здания российского внешнеполитического ведомства с весьма хмурым выражением лица, устремившись к посольскому автомобилю и отказавшись даже обращать внимание на собравшихся журналистов. Очевидно, что послу сказали много всего интересного относительно деятельности представляемого им государства, и тот оперативно передал сказанное представителями МИД России в Париж.

реклама

В Париже, по всей видимости, намёк не поняли. Поскольку спустя несколько часов министр обороны Франции Себастьян Лекорню в комментарии прессе заявил, что Париж не может взять и запретить французам ехать и сражаться в зоне украинского конфликта. Лекорню признаёт, что многие французы из тех или иных соображений отправились воевать, но делают они это в украинской униформе.

Тем самым глава Минобороны Франции, по сути, открещивается от наёмников французского происхождения на Украине, ведь, как известно, надев форму ВСУ, они в глазах ВС РФ становятся украинскими военными, со всеми вытекающими из этого последствиями. Судя по всему, под запрет наёмничества во французском законодательстве лица, которые «добровольно» отправляются в горячие точки и надевают форму комбатантов в этом конфликте, не подпадают, да и отследить тех, кто из Франции отправляются в другие страны с целью участия в боевых действиях, особенно с многочисленными пересадками, действительно непросто.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Проблема заключается в другом: судя по реакции МИД России, в Харькове ракетным ударом были «накрыты» не просто наёмники-пехотинцы в форме ВСУ, а некто более серьёзные. Вероятно, речь идёт либо об инструкторах, либо об операторах западных вооружений, например, систем ПВО. Ведь надо быть очень наивными по жизни, чтобы верить в то, что западными ЗРК управляют украинские военнослужащие.

#россия #украина #политика #боевые действия #франция
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Подоляк признал, что попытки Запада изолировать Россию «не привели к результатам»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
16
Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
3
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
70
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
2
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
26
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
52
Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
2
Синергия Xbox series S и Diablo IV
2
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
20
Как защититься от телефонных и интернет-мошенников — 5 главных правил
7

Сейчас обсуждают

Максим Каммерер
17:48
Спустя много лет с Windows 10 вам было достаточно процессора мощностью 1 ГГц и всего 1 Гб оперативной памяти. Автор, мощность процессора измеряется не в ГГц, а в килограммах на квадратный метр. Иногда...
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
jsth
17:47
Первичная цель использования военная.
Ученые создали роботов-насекомых для опыления цветов
si-cat
17:43
"Orzel bialy" - хромой и линялый 🤣 На Cу-22. видимо, посадят укрокамикадзе - ибо их смысел только подняться и отстрелить прицепленное. Полсотня F-16, канэшно, может создать проблемы - коли пшеки не ...
О современном состоянии Военно-воздушных сил Польши
VL86f
17:42
Тогда пните как начнется.
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Сергей Медков
17:38
Это не мешает мне его выпороть, прилюдно.... Меня уже смотрит более 10 человек) Но начало порки в 18-00 Мск
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Александр Казаков
17:27
Как эту страшную конструкцию можно назвать автомобилем🤣🤣🤣
Владельцы Cybertruck назвали целый ряд недостатков электропикапа Tesla
Китя.
17:12
Флаг дырявых видел.
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
beltar
17:12
Ну т. е. ты настолько туп, что не понимаешь, почему другие люди не играют в ту хрень в которую играешь ты, а предпочитают соревновательные игры. Ты же в танках красным раком будешь, это весьма сложная...
Обзор игры A Plague Tale: Requiem - чума на оба ваших дома
Шуша Мутаборов
17:04
Был на свадьбе Шешенбека и Zero, это реально событие международного уровня. Платье невесты сверкало стразами от Сваровски и Ублюдски, жених был хорошо эрегерован и готов выйти замуж. А когда вынесли о...
Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
Максим Ильичев
17:02
да ради такой порки, лично я готов и на Твиче побыть часок другой ))
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем