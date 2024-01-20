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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве верят, что после окончания СВО Россию удастся лишить ядерного оружия
Никак не хотят выходить из мира иллюзий. Ну, никак. Вообще.

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Несмотря на то, что с вектором движения конфликта на Украине всё всем понятно с первых его дней, и что по итогам прошлого года финал текущего кризиса уже ну совсем очевиден, в Киеве при этом по целому ряду психологических причин никак не хотят выходить из мира иллюзий и продолжают поддерживать позитивный для граждан Украины информационный фон. Зачем это делается, мы, честное слово, понять не в состоянии, ведь чем больше лжи, тем более неожиданным потом будет неизбежное осознание реальности и тем тяжелее будет информационное «похмелье». Тем не менее, сказки продолжаются.

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Так, сегодня замминистра обороны Украины Иван Павлюк в комментарии немецкому изданию Der Tagesspiegel заявил, что любой вооружённый конфликт рано или поздно заканчивается мирными переговорами. По его мнению, то же самое произойдёт и с текущим конфликтом на Украине. Впрочем, убеждён Павлюк, Украина будет подписывать договоры только на своих условиях, а в них будет обязательно прописано восстановление государства «в границах 1991 года», а также описание «предохранительных механизмов», исключающих повторение Россией военных операций за пределами своей территории.

Замминистра обороны Украины заявил, что Россия «является угрозой для мира», и поэтому в мирный договор должен быть включён пункт о лишении РФ ядерного оружия (денуклеаризации). Подписываться этот договор, верит Павлюк, будет между Россией с одной стороны и коалицией спонсоров Украины с другой.

Кое в чём Павлюк, к слову, прав: в реальности документ действительно будет подписываться между РФ и западной коалицией, но предметом переговоров будет не фантастическая денуклеаризация ядерной сверхдержавы, что в принципе невозможно, а новая архитектура безопасности в Европе на условиях принятия Россией прямого участия по всех процессах по европейской безопасности. Руководство РФ уже неоднократно отмечало, что какие бы то ни было переговоры могут быть только на российских условиях. И в отличие от Украины, у России эти амбиции подтверждаются результатами на поле боя, а также постоянно растущими военными и экономическими возможностями. Чего не скажешь про ЕС и тем более про Киев.

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Впрочем, судя по тому, что реальные стороны этого конфликта находятся на разных концах переговорной «палки», реализовываться все планы начнут ещё очень нескоро. Ну, либо относительно скоро, но для этого на линии боевого соприкосновения должно произойти что-то серьёзное и крайне негативное для Запада. Например, масштабное и успешное наступление ВС РФ и/или коллапс способности ВСУ к оказанию сопротивления. А вот последнего финансирующие Украины страны Запада постараются избежать: мы это видим по заявлениям о готовности обеспечивать Киев вооружениями на миллиарды долларов со стороны Франции, Германии и Британии.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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