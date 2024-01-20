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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский выразил недовольство словами Трампа о готовности за 24 часа закончить конфликт на Украине
Дипломатия в стиле Зеленского.

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Бывший и, вероятно, будущий президент США Дональд Трамп неоднократно в интервью прессе заявлял, что в его силах завершить боевые действия на Украине в течение 24 часов. Для этого, по мнению Трампа, ему достаточно просто взять трубку, позвонить «двум Владимирам» и провести переговоры.

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Российская сторона эти заявления не комментирует, потому что любые переговоры по Украине в сложившейся действительности обязаны вестись на российских условиях, а вот это Трамп даже будучи президентом вряд ли сможет организовать. Украинская же сторона нервничает, и сегодня президент Владимир Зеленский в очередной раз это продемонстрировал.

Как заявил Зеленский, его беспокоит тот факт, что Трамп может начать принимать решения по Украине без Украины, на фоне чего в интервью одному из американских новостных изданий пригласил 45-го президента США в Киев.

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С какой целью, не уточняется, но, по всей видимости, цель та же, что и у всех остальных действий нынешней украинской власти: надавить на жалость, вытребовать денег, оружия и делать всё возможное, чтобы затянуть этот конфликт, скорейшее завершение которого всегда было и остаётся в интересах именно Украины как государства, на территории которого разрушается инфраструктура и начинается уже очевидный кризис.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #психиатрия
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