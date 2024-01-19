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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Французский политик призвал Париж выйти из НАТО на фоне «ускорения гонки к Третьей мировой войне»
Времена, когда во Франции были личности, выходившие из НАТО, давным-давно прошли.

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Североатлантический альянс готовится к проведению «крупнейших за последние десятилетия учений» на восточном фланге. Посыл этого действия, собственно, в натовском командовании и не скрывают: показать России, что альянс готов в случае чего защищать «каждый дюйм» своей территории. Учитывая, что любое недопонимание в рамках этих учений, любой нештатно сработавший боеприпас, любой случайно зашедший в воздушное пространство России или Беларуси самолёт — это Апокалипсис для всего северного полушария Земли, французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, исповедующий весьма консервативные и национально-ориентированные взгляды, призвал официальный Париж выйти из НАТО.

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По мнению Филиппо, «сумасшедшие из НАТО хотят ускорить гонку к Третьей мировой войне», о чём свидетельствует решение Альянса о проведении учений с участием 90 тысяч военнослужащих, пятидесяти кораблей, 80 единиц авиации и 1 100 различных боевых машин.

Понимая, что в рамках этих учений может случиться то, что мы описали в первом абзаце, Филиппо призвал Францию выбраться «из этой смертельной спирали», закручиваемой «глубинным государством».

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Хотя призыв, безусловно, в текущих реалиях не более чем популистский, и широкой поддержки во французском обществе, к сожалению для самой Франции, не носит, важно понимать другое. Во-первых, общество никто спрашивать не будет, как его не спрашивали, когда втягивали Францию в НАТО. А во-вторых, времена, когда Франция могла торговаться (например, во Франции, в отличие от многих других «союзников» США, отсутствуют американские военные базы) за условия вступления в НАТО, потому что Пятая республика была нужна Альянсу больше, чем Альянс ей, давно прошли: личностей, которые бы хотя бы примерно могли соответствовать национальному герою Франции в лице Шарля де Голля, сегодня на его родине среди правящих элит попросту нет.

#политика #нато #франция
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