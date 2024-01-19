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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве заявили о «рекордной» сумме, выделенной на строительство укреплений
Но... Как же «наступы»?

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Последние пару месяцев в Киеве пусть и немного, но всё же поутихли фантазии на тему «сейчас у-у-ух, и в границы 1991 года вернёмся». Связано это, безусловно, с тем, что украинское руководство намеренно переврало всё то, что происходило в 2022 году, и в конце концов поверило в свои же собственные сказки, планируя так называемое контрнаступление 2023 года. По итогу «контрнаступ» потерпел поражение, и вот, сейчас официальный Киев говорит больше о переходе в оборону — о том, что западные спонсоры призывали его делать ещё в начале прошлого года.

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В частности, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило «рекордную» сумму на возведение оборонительных укреплений вдоль линии боевого соприкосновения. Речь идёт о сумме в 17,5 миллиардов гривен, или примерно в 460 миллионов долларов.

Безусловно, это огромные деньги, однако необходимо понимать, что в реалиях господства ВКС России в воздухе над зоной конфликта и постоянного истощения украинских и переданных Западом систем противовоздушной обороны укрепления теряют свою эффективность, поскольку могут становиться целями для массированных бомбардировок с воздуха.

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Согласно предыдущей публикуемой Киевом информации, укрепления строятся на востоке, а также на севере и северо-востоке страны. Проще говоря, на направлениях, где ВСУ ожидают наступательных действий ВС РФ.

#россия #украина #политика #боевые действия
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