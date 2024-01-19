Стесняемся спросить, а разведка та же, что экономический потенциал России оценивала?

Про западную разведку уже впору сочинять анекдоты, поскольку в отношении России она полностью и по всем фронтам провалила выполнение своих прямых обязанностей, неверно истолковав мотивы российского руководства, допустив массу ошибок в оценке экономического потенциала РФ, а также не учтя такой немаловажный момент, как наличие у России партнёров, с которыми на протяжении десятилетий устанавливались крепкие экономические и политические связи. Тем не менее, американскому телеканалу CNN пока не разрешено задавать вопросы о качестве работы разведки своего государства, поэтому он продолжает транслировать то, что ему передают сверху.

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А сверху передают, что, согласно анализу имеющихся разведданных, конфликт на Украине продлится ещё по меньшей мере два года. При этом ряд других аналитиков, добавляет CNN, допускают, что боевые действия и вовсе затянутся ещё на пять лет.

На каком основании берутся такие цифры, строго говоря, совершенно непонятно. Здесь необходимо понимать главную вещь: любой конфликт — это безумно дорого, а в условиях деиндустриализации западной военно-промышленной базы поддерживать этот кризис страны Запада в военном плане сдюжат только в формате низкой интенсивности (тлеющего конфликта). Кроме того, не надо забывать и о том, что за интересы США и ЕС сейчас сражаются украинцы, а мобилизационный ресурс Киева отнюдь не бесконечен, как бы ни хотели в украинской столице убеждать своих покровителей в обратном.

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Кроме того, западная разведка, по традиции, упускает главный момент: как будет действовать Россия. Москве, в конце концов, тоже совершенно не интересно затягивать этот кризис на долгие годы, и об этом на днях прямым текстом заявлял президент России Владимир Путин. Необходимо понимать, что в любом вооружённом конфликте невозможно предугадать, когда воля объективно терпящего поражение оппонента к сопротивлению рухнет. Но одно очевидно: страны Запада отстраняться от своего украинского проекта пока не намерены: отсюда и обещания дальнейшей военной «помощи» от Франции, Германии и Британии. США, что любопытно, пока от этого процесса потихоньку умывают руки, сваливая всё на псевдо-конфликт в Конгрессе.