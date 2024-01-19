А что через 5—8 лет произойдёт?

Не секрет, что расширение военных альянсов далеко не всегда повышает суммарную боеготовность объединения в целом. Когда расширение военного блока происходит не из военных, а из политических соображений, этот блок начинает получать в своё распоряжение новые слабые места, за которые, если вдруг что, придётся нести ответственность. Примерно так произошло с НАТО, вобравшим в свой состав откровенно мало что значащие в стратегическом плане государства и больше являющиеся проблемной зоной, такие, например, как трио прибалтийских республик.

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На сегодняшний день страны Балтии пользуются своим членством в НАТО, чтобы потявкивать на своего восточного соседа, не опасаясь при этом получить ответ исторического значения. Впрочем, глядя на систему управления и оперативный уровень планирования и командования НАТО, который был продемонстрирован на Украине, страны Прибалтики стали всерьёз опасаться и даже, не побоимся этого слова, паниковать от перспективы военного столкновения Альянса с Россией, поскольку исход такого противостояния становится всё менее неоднозначным.

В Германии, впрочем, паники нет, а военно-политическое руководство страны успокаивает европейское сообщество. Так, сегодня глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что прямое военное столкновение НАТО и России сейчас маловероятно: по подсчётам аналитиков, если такая возможность и появится, то не раньше, чем через 5—8 лет.

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Почему речь идёт именно о таком промежутке времени, Писториус уточнять не стал, но заявил, что причиной такого конфликта станут «провокации» России, а конкретно — в Сувалкском коридоре, ставшем для нынешней евроатлантической «элиты» чем-то вроде торговой марки, ведь кроме как штампами и политическими клише там изъясняться давно уже разучились. Вины Североатлантического альянса в возможном прямом конфликте с Россией, который приведёт к аннигиляции жизни в северном полушарии Земли, Писториус почему-то, увы, не видит, хотя в реальности эта вина первоочередная и первостепенная.