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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британия испытала боевой лазер дальнего действия под названием DragonFire
Дыхание дракона смогло поразить воздушную цель. Тем самым нам намекают, что основная сфера применения таких систем — противовоздушная оборона. Что логично.

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Хотя лазерное оружие на протяжении десятилетий было элементом научной фантастики, рано или поздно развитие технологий должно было дойти до такой степени, чтобы плод воображения писателей-фантастов стал реальностью. Сейчас все имеющие значение вооружённые силы в мире так или иначе имеют или испытывают лазерное оружие, и вот, очередь потихоньку доходит до армий второго класса. Сегодня британское правительство известило об успешном проведении испытания боевого лазера под красивым названием DragonFire («Огонь Дракона»).

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Согласно комментарию министра обороны Британия Гранта Шэппса, данное передовое вооружение может произвести революцию в боевых действиях, позволив сократить зависимость от дорогостоящих боеприпасов, параллельно снижая риск так называемого сопутствующего ущерба.

В рамках последних испытаний лазерной системе DragonFire удалось поразить несколько воздушных целей. Несмотря на то, что DragonFire также может поражать надводные и даже наземные цели, основной сферой его применения должна стать противовоздушная оборона.

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Если верить заявлениям Минобороны Британии, DragonFire способен поражать цели на большом расстоянии (дальность «по паспорту» — засекречена) с огромной точностью. Для наглядности официальный Лондон заявил, что система обладает точностью, позволяющей ей поражать цель размером в монету номиналом в 1 фунт на расстоянии одного километра.

#оружие #британия #лазер #лазерное оружие #лазеры
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