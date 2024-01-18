Лучше помочь себе самим: например, сесть за стол переговоров.

Истощение ВСУ в вопросе военной техники и средств поражения, учитывая тот факт, что Украина полностью в данном аспекте зависит от Запада, достигает масштабов, которые впору называть критическими. Собственно, именно так положение дел охарактеризовал мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому таблоиду Bild.

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По словам киевского градоначальника, «местами» на линии боевого соприкосновения у ВСУ наблюдается «безумный» дефицит боеприпасов. Вспомнив традицию украинского государства, Кличко через средство массовой информации призвал официальный Берлин усилить поддержку Украины, поскольку, видите ли, Киев защищает не только себя, но ещё и, оказывается, весь Евросоюз.

К сожалению, тактика бесконечного выпрашивания военной техники и боеприпасов пока работает. Да, США максимально от этого процесса дистанцируются, сваливая всё на якобы конфликт внутри Конгресса, но на самом деле это связано с опасным истощением американских арсеналов, особенно на фоне вовлечения США сразу в несколько конфликтов в мире, однако европейские «союзники» Вашингтона с удовольствием перенимают на себя роль тыла Украины. Британия, Германия и Франция сейчас активно обеспечивают военные возможности Киева.

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Пока что в Киеве всё никак не могут прийти к единственно верному выводу: помочь себе Украина должна сама, и делается это путём усаживания за стол переговоров с Россией. Да, уже поздно, да, многим Киеву придётся поступиться, но более выгодные предложения уже делались, и их украинская власть принимать упорно не хотела. И чем дальше будет затягиваться этот процесс, тем хуже будут условия переговоров.