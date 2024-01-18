Добавив в них системы РЭБ, тепловые ловушки и другие защитные системы.

Во время одного из массированных ракетных ударов ВС РФ по военным объектам Украины можно было заметить крылатую ракету Х-101, отстреливавшую ложные цели для обмана систем противовоздушной обороны. Это ноу-хау российской армии быстро растиражировалось по социальным сетям, откуда проникло и в официальные СМИ, включая западные.

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И вот, сегодня в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, куда исключительно из соображений следования «повестке» организаторы пригласили украинскую делегацию, информация о том, что российские крылатые ракеты действительно прошли серьёзную модернизацию и усовершенствование, была подтверждена официальным представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадимом Скибицким.

По словам Скибицкого, ВС РФ «довольно-таки быстро учатся», и в качестве примера привёл те самые крылатые ракеты Х-101, которые, отметил представитель ГУР, сейчас оснащаются активной защитой, системой радиоэлектронного подавления, тепловыми ловушками и другими средствами противодействия системам ПВО. Как отметил Скибицкий, нынешние ракеты Х-101 — это уже совсем другой вид вооружений по сравнению с тем, что ВКС России применяли в 2022 году.

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Безусловно, не в этом заключается причина всё более результативных ракетных ударов ВС РФ по военным целям на Украине, а в том, что в рамках этих ударов параллельно истощаются и уничтожаются переданные Киеву с Запада системы противовоздушной обороны. Причём, до такой степени, что уже даже Генштаб ВСУ, который прежде фантазировал 90—100-процентным (хотя реальность все всегда знали) перехватом российских беспилотников и ракет, сегодня умерил свой пыл лишь примерно до 20—30 % результативности.