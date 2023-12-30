Дело было во время вчерашнего массированного удара по военным объектам на Украине.

Как уже мы неоднократно говорили, любой крупный вооружённый конфликт, имеющий под собой императив не просто не проиграть, а обязательно одержать победу, неизбежно приводит к усовершенствованию имеющихся вооружений и появлению различных ноу-хау, о которых ранее конструкторы либо даже не думали, либо считали подобные модификации лишними. Именно в рамках специальной военной операции на Украине российские вооружения массово начали модернизироваться с учётом полученного реального боевого опыта, а на боевой технике стали появляться, например, теперь уже хорошо всем известные противодроновые козырьки, они же «мангалы».

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Впрочем, нововведения затрагивают не только наземную, но и воздушную технику. Так, в рамках вчерашнего массированного комбинированного ракетно-беспилотного удара по военным объектам на территории Украины на видео была зафиксирована крылатая ракета Х-101 с системой отстрела ложных целей.

Что конкретно за ложные цели (ловушки) отстреливались крылатой ракетой, досконально неизвестно, но в большинстве случаев эксперты приходят к выводу, что речь идёт о дипольных отражателях.

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Возможно, именно применение крылатыми ракетами ложных целей и стало причиной, по которой даже генштаб ВСУ не смог традиционно завышать статистику перехваченных воздушных целей системами ПВО западного производства. С другой стороны, в Сети представлено только одно видео, на котором заметно использование дипольных отражателей, поэтому на данном этапе неизвестно, какой процент российских крылатых ракет оснащён такими системами противодействия.