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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины упрекнул Запад в том, что в российских вооружениях продолжают находить западные компоненты
Это не западные компоненты, господин Кулеба. Это российские.

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Казалось бы, мифы и сказки о том, что российский военно-промышленный комплекс, который, и это ни для кого не секрет, испокон веков был максимально защищённым в плане проникновения в него импортных комплектующих, продолжает даже в условиях беспрецедентной развязанной Западом экономической войны против России снабжаться западными комплектующими, давно пора уже отставить в сторону. Но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не в курсе, что этот нарратив устарел, и начал повторять его на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

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По словам Кулебы, «почти во всех» вооружениях и средствах поражения, которые применяются Россией в её специальной военной операции на Украине, и которые ВСУ подбивают и перехватывают, продолжают находить запчасти западного производства. Глава МИД Украины заявил, что не верит, что Запад, обладающий «лучшей бизнес-разведкой в мире», не может отследить и перекрыть пути поставок этих комплектующих в Россию.

Реальность же такова, что даже беспилотники «Герань-2», которые Киев продолжает из пропагандистских соображений именовать «Шахедами», считая, будто Россия продолжает использовать оригиналы иранского производства, прошли целый ряд конструктивных изменений, включая замену системы навигации и управления на отечественную, а также упрощение и удешевление конструкции для более массового производства.

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Наконец, даже если допустить, что ряд компонентов для российского ВПК продолжает окольными путями завозиться с Запада, то не Украине, которая практически полностью зависит от западных поставок вооружений, на это дело сетовать. Садиться за стол переговоров надо, пока ещё есть, о чём переговариваться. Да, по итогу переговоров Киеву придётся от многого отказаться и очень многое признать, но это его выбор: можно было отделаться только Крымом — для этого достаточно было всего-навсего исполнять Минские соглашения.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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