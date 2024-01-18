Всё это, конечно, будет уже не то, но тем не менее.

Вышедший в 2000 году фильм Ридли Скотта «Гладиатор» по праву признан шедевром и обязателен к просмотру всем, кто интересуется кинематографом. Понятно, что повторить успех оригинала уже вряд ли удастся, да и не факт, что такая цель вообще ставилась, но на протяжении последних нескольких лет Голливуд активно занимался съёмками «Гладиатора 2». Сегодня съёмки завершились, о чём сообщил Пол Мескал, исполнитель главной роли в грядущей новинке.

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Как и подобает кинолентам, претендующим на звание блокбастера, касательно «Гладиатора 2» известны только самые базовые сюжетные сведения: он является прямым сиквелом первой части, а его действие развернётся спустя примерно два десятилетия после окончания оригинального «Гладиатора». Главный герой — повзрослевший Луций (Пол Мескал), племянник императора Коммода, убитого гладиатором Максимусом в оригинальной киноленте.

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Премьера фильма «Гладиатор 2» запланирована на 22 ноября текущего года. В России лента официально, понятное дело, после побега с российского рынка западных кинокомпаний, выходить не будет, но это не означает, что посмотреть новинку не удастся.