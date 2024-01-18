По аналогии с «танковой» и «истребительной» коалициями.

Сейчас у ВСУ наблюдается снарядный голод, который не скрывают даже в самом Киеве: учитывая, что тылом Украины являются страны коллективного Запада, в особенности США, которые от обеспечения бесконечно растущих потребностей украинской армии потихоньку дистанцируются, ссылаясь на внутренние дела и псевдо-конфликт в Конгрессе, вся способность ВСУ оказывать сопротивление российской специальной военной операции целиком и полностью зависит от воли иностранных государств.

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Мы сейчас не будем говорить о том, как это характеризует саму Украину, здесь и так всё всем понятно, а отметим, что несмотря на очевидность исхода, который ожидает этот конфликт, раньше времени отпускать ситуацию на Западе, вложившем десятки и сотни миллиардов долларов в реализацию Украины как антироссийского тарана, не торопятся. Сейчас всё более очевидным становится тот факт, что бремя снабжения Киева и ВСУ берут на себя европейские сателлиты США, в особенности Британия, Германия и Франция.

И вот, сегодня официальный Париж в лице министра обороны Себастьяна Лекорню заявил о том, что пятьдесят государств создали «артиллерийскую коалицию» для оказания поддержки Киеву с артиллерийскими снарядами «в краткосрочном периоде».

Ранее Лекорню заявил, что Франция поставит Украине в 2024 году шестьсот планирующих авиабомб AASM — по пятьдесят единиц в месяц, начиная с января. Весьма оптимистичный план, учитывая положение ВСУ на линии боевого соприкосновения и бесконечно растущую зависимость Украины от западной всеобъемлющей помощи по всем критериям. Как видим, никто на Западе не желает создавать «дипломатическую коалицию», которая в приказном порядке заставила бы Киев сесть за стол переговоров на любых условиях (время для компромиссов прошло, это надо понимать) ради прекращения боевых действий в Европе. Всё потому, что за словами о «помощи демократии и свободе» (а лучший способ ей помочь — это договориться) скрываются совершенно другие задачи.

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Тем временем в России в серийное производство пошла своя «Коалиция» — которая «Коалиция-СВ»: самоходная 152-миллиметровая артиллерийская установка (САУ) на базе танка Т-90, перебивающая по дальности все западные образцы артиллерии сходного (155 мм) калибра. Пока что, конечно, на линии боевого соприкосновения эти САУ, без преувеличения, в единичных экземплярах, но это, как мы понимаем, вопрос времени.