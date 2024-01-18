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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Франция намерена передавать Украине ежемесячно по полсотни планирующих авиабомб AASM
Ставки продолжают повышаться. Париж продолжает увеличивать степень вины и будущего ответа за неё.

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Ещё в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, который в сегодняшних реалиях был про экономику лишь косвенно, а основной темой обсуждения продолжал оставаться конфликт на Украине, президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал подписать с Киевом «гарантии безопасности», в рамках которых передаст порядка сорока крылатых ракет SCALP и нескольких сотен авиационных бомб. Сегодня же стало известно, о каких бомбах идёт речь.

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Согласно комментарию министра обороны Франции Себастьена Лекорню, Париж будет поставлять Киеву планирующие авиационные бомбы AASM. Всего Пятая республика намерена передать Украине 600 авиабомб в течение 2024 года, или по 50 единиц ежемесячно, начиная с уже более чем наполовину прошедшего января.

При всей смехотворности данного количества в масштабах боевых действий на Украине — Россия, например, только на одном участке линии боевого соприкосновения применяет по полсотни планирующих авиабомб в сутки — смеяться не надо: не стоит забывать о том, что бомбы практически не перехватываются системами ПВО из-за особенностей своей работы, так что проблем данное обстоятельство, определённо, добавит. Здесь, что называется, надо выявлять места хранения и «выносить» именно их, параллельно продолжая выбивать авиацию ВСУ, которая по недоразумению продолжает частично оставаться готовой к боевым вылетам.

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Нетрудно заметить, что в условиях вынужденного, но при этом неясно, насколько глобального и продолжительного отстранения США от украинского «кейса» в плане поставок вооружений, всё возможное бремя содержания Киева Вашингтон переложил на своих самых верных европейских «союзников», полностью лишённых государственного суверенитета и концепции собственных интересов. Надеяться на то, что этот пусть уже и очевидно выгоревший, но ещё продолжающий брыкаться западный проект Украины будет так быстро отправлен самим же создателем на свалку истории, это весьма наивное представление о том, чего США в принципе добивались и продолжают добиваться.

#россия #украина #политика #боевые действия #франция
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