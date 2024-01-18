Называться он будет «Ястреб», согласно сведениям СМИ.

Конфликт на Украине во многом изменил логику и сам подход к планированию боевых действий. Без беспилотников теперь никуда, причём речь идёт как о разведывательных, так и непосредственно об ударных версиях, включая «одноразовые» дроны-камикадзе. О последних и пойдёт речь в данной заметке, первоисточником которой стал материал агентства ТАСС, в котором то ссылается на информацию от собеседника конструкторского бюро «Стратим».

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Изображение: реактивная версия ударного беспилотника "Герань-2".

Как заявил в комментарии изданию сотрудник «Стратима», сейчас в России разрабатывается более бюджетная версия реактивного дрона-камикадзе «Герань», которой уже дано название «Ястреб». Согласно доступной на сегодняшний день информации, беспилотник выполнен по схеме летающего крыла и способен поражать цели на расстоянии до 350 километров. Экипироваться «Ястреб» будет двумя видами двигателей: поршневым и турбореактивным. В первом случае беспилотник сможет развивать скорость до 300 км/ч, во втором — до 700 км/ч, неся при этом боевую часть массой в 16 килограммов.

Ключевым преимуществом «Ястреба» станет его дешевизна даже по сравнению с «Геранью». Связано это в значительной степени с тем, что, как уточняет собеседник ТАСС, беспилотник изготавливается полностью из гражданских комплектующих. Применяться данный дрон будет в том числе для перегрузки системы противовоздушной обороны оппонента. Уровень локализации производства «Ястреба» не разглашается, но известно, что для него уже имеется проект полностью отечественной реактивной турбины. Пока что же на те же реактивные «Герани» устанавливаются импортные турбины.

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Разработка вышеуказанного дрона находится уже на стадии цикла лётных испытаний: полностью её завершить разработчики из «Стратима» намерены до конца первого полугодия 2024 года.