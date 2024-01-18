Причём, чем дальше, тем крепче его уверенность в этом.

Положение дел на линии боевого соприкосновения на Украине уже давно вызывает панику в западных политических кругах. Вектор движения этого конфликта с первого дня был понятен и неизменен, но сегодня это уже слишком очевидно, чтобы об этом молчать. Поскольку страны коллективного Запада, и в особенности Соединённые Штаты, безмерно вложились в украинский проект и предоставили Киеву беспрецедентную военную и финансовую «помощь» с целью сопротивления российской специальной военной операции, исход конфликта может в конечном счёте оказаться таким, что Западу придётся за многое ответить, параллельно потеряв своё влияние не просто в мире (в мире-то это влияние уже активно утрачивается), а даже внутри НАТО.

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Примерно также рассуждает и американский политолог Джон Миршаймер, который ещё в далёком 2015 году назвал всё то, что произошло на Украине, следствием западных махинаций. По мнению Миршаймера, ситуация на Украине сейчас критическая: государство рискует потерять ещё больше территорий и в итоге превратиться в «дисфункциональное государство-обрубок». Всё это, как справедливо отмечает политолог, неизбежно приведёт к возникновению справедливых вопросов в духе «Как США могут спасти нас, если даже Украину спасти не смогли?», которые сами по себе начнут бросать вызов американскому господству.

На фоне этого, считает Миршаймер, США могут прибегнуть к вводу войск на Украину с целью «спасения ситуации» — по сути, спасения собственного американского лица. Спусковым крючком для этого, допускает политолог, может стать активное наступление ВС РФ, в результате которого под контроль России начнут переходить новые территории.

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Идеи о том, что США введут войска на Украину, не новы: ещё в 2022 году многие эксперты допускали, что НАТО может ввести на запад страны ограниченный контингент, тем самым создав там бессрочный протекторат (примерно как это сейчас происходит на востоке Сирии). Дойдёт ли опасение Миршаймера до реальности — вопрос пока, к сожалению, открытый, даже несмотря на то, что все прекрасно отдают себе отчёт в том, что это уже станет запредельным уровнем эскалации, в котором может начать применяться ядерное оружие стратегического класса.