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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что в ВСУ из-за отсутствия американских поставок началось истощение запасов вооружений
Пока не по всей номенклатуре. Но это дело времени.

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Уже на протяжении трёх недель Соединённые Штаты не отправляли Украине никаких пакетов военной «помощи». Сейчас роль снабженцев ВСУ с нескрываемым удовольствием взяли на себя «союзники» США из числа элит Британии, Германии и немножко Франции, но примерно всем понятно, что тягаться с заокеанскими производственными мощностями они не могут, поэтому основная надежда сейчас на то, что Белому дому всё-таки удастся «уломать» Конгресс на одобрение финансовой поддержки Киева на 61 миллиард долларов.

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Пока что Конгресс остаётся непоколебимым в своей решимости сначала разобраться с миграционным кризисом в стране, и лишь затем переключаться на поддержку чужих государств, поэтому администрации президента Джо Байдена приходится играть на эмоциях и рассказывать о том, что у ВСУ уже дела как сажа бела и вооружения начинают истощаться.

По крайней мере, о том, что по некоторым пунктам номенклатуры у ВСУ уже наблюдается истощение, сегодня заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По словам Кирби, по ряду пунктов у Украины вооружения уже подходят к концу, а по ряду других им запасов хватит ещё на ближайшие 2—3 месяца.

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О том, что Киеву остро не хватает боеприпасов и военной техники, также посетовал президент Украины Владимир Зеленский на полях форума в Давосе. Главное, чего не хватает Киеву, это решимости признать объективную действительность и усесться за стол переговоров с Россией на условиях Москвы. Время идёт, и сильнее положение Украины от этого отнюдь не становится.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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