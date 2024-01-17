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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Politico: Китай не дал согласие на встречу с Зеленским на полях форума в Давосе
А о чём с ним разговаривать Китаю, в самом деле? Ну, кроме как о посредничестве при переговорах на условиях РФ.

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Не секрет, что украинское политическое руководство ищет встречи с политическим руководством Китая на тему боевых действий на Украине. Логика киевского руководства оторвана от реальности и выглядит примерно следующим образом: сейчас президент Украины Владимир Зеленский «обрисует» председателю КНР Си Цзиньпину ситуацию «как она есть», и тот внезапно прекратит экономически поддерживать Россию, в результате чего российская военная машина почему-то должна схлопнуться.

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Не будем сейчас обсуждать, насколько эта логика порочна и бессмысленна, учитывая исторически максимально импортозамещённый российский военно-промышленный комплекс, а просто перейдём к теме данной заметки, которая следует из материала издания Politico. Согласно статье в этом издании, Зеленский искал встречи с премьером Госсовета Китая Ли Цяном на полях Всемирного экономического форума в Давосе, но официальный Пекин «намеренно» отклонил эту просьбу.

Сообщается, что Зеленский сильно огорчился по этому поводу и даже обиделся на китайскую делегацию, заявив, что никакой встречи с Ли Цяном у него на самом деле не намечалось, поскольку это вообще «не его уровень». Здесь, что называется, Зеленский продемонстрировал редкое явление: сказал правду. Встреча с представителями Китая — это действительно не уровень Зеленского, поскольку в Пекине прекрасно понимают, кто во всей этой истории принимает реальные решения и с кем на самом деле надо общаться.

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Многие эксперты отмечают, что смысл Зеленскому искать встречи с китайским руководством будет только в одном случае: если Киев попросит Пекин быть посредником в переговорах с Москвой на условиях (по-другому уже не будет) последней. Но, как мы понимаем, осознание реальности в киевском руководстве до сих пор так и не наступило, а все попытки привлечь внимание сообщества к проблеме Украины в рамках форума в Давосе, не говоря уже о том, чтобы склонить глобальный Юг на свою сторону, потерпели фиаско. К сожалению, коллективный Запад никак не может понять, что руководители стран глобального Юга не являются глупцами и прекрасно понимают и предтечу украинского кризиса, и позицию России, и знают реальных зачинщиков всего этого бардака. Заявлять, что белое это чёрное, с реальными политиками не «прокатит».

#россия #украина #политика #китай #боевые действия
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