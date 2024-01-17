Всё это вызывает смешанные чувства.

Последнее время страны Прибалтики, прекрасно понимая, что на протяжении тридцати, а в совсем уже безумной форме на протяжении десяти лет вели себя по отношению к России, как бы это помягче выразиться, не вполне соразмерно своим возможностям, стали переживать, что на Украине РФ не остановится и обязательно пойдёт дальше. Наиболее вероятное с прибалтийской точки зрения направление, это, естественно, Прибалтика. Сегодня президент Литвы заявил, что его страна знает, что на Украине российские «аппетиты» не закончатся, чем сделал не больше, чем нагнал паники на собственных же граждан.

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И вот, спустя несколько часов Минобороны Литвы всё же решило успокоить переживающих. Из комментария литовского оборонного ведомства следует, что Вильнюс не видит риска открытия Россией «второго фронта» против НАТО (имеется в виду именно Прибалтика), поскольку для этого у Москвы якобы недостаточно ресурсов. Так что пока конфликт на Украине не завершится, и пока Россия не восстановит потенциал в полной мере, опасаться нечего. Сейчас именно достижение победного результата на Украине является для России приоритетом, на удивление точно отметило Минобороны Литвы.

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На самом же деле, конечно, у России имеются силы для открытия «второго фронта». Чего нет, так это желания этим заниматься. Важно понимать, что Россия и проводить специальную военную операцию на Украине-то не хотела, пытаясь решить этот конфликт дипломатическим способом, поскольку прекрасно понимала, чего будет стоить силовое разоружение накачанной Западом страны, которая в советские времена была самой милитаризованной за вычетом непосредственно России. Но получилось так, как получилось. А то, что государства, предпочитавшие тявкать и показывать зубы, скрываясь за спиной НАТО, начали опасаться — это показательно. Дружить надо, а не пытаться за чужой счёт получить «ништяки», тогда все будут жить в согласии. Вроде бы банальные вещи, но руководство стран Балтии этого вот уже 34 года никак не хочет понять.