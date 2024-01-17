Ишь какой ушлый. А кто этому может помешать, и, главное, как?

Потрясающие метаморфозы в риторике западных лидеров, вызванные провалом так называемого контрнаступления ВСУ, которое невозможно спрятать и переврать, как это происходило в 2022 году, потому что карта боевых действий, в отличие от политиков, не обманывает, продолжают удивлять. Если совсем недавно, а в исторической перспективе и вовсе мгновение назад, представители коллективного Запада призывали сделать всё возможное, чтобы Украина победила (не уточняя при этом, что для Киева может быть победой), то теперь идут открытые разговоры на тему того, чтобы переформулировать весь процесс оказания беспрецедентной «помощи» Украине в препятствование достижению победы Россией.

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Так, сегодня о том, что Запад не должен дать России победить на Украине, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам Макрона, победа России будет означать для всех, что «определённые нами» правила международного порядка можно больше не соблюдать. Проще говоря, в представлении президента Французской республики, глядя на пример России, другие государства, у которых имеются претензии к соседям и неразрешённые политические кризисы, могут тоже начать решать вопрос силой.

Нетрудно заметить, что Макрон говорит о «мире, основанном на правилах», которые были определены в 1991 году после распада СССР и установления в мире однополярной системы во главе с США. Сегодня, и это признают уже и в Вашингтоне, происходит формирование нового мирового порядка. К сожалению, то, что спусковым крючком для создания нового миропорядка стали неразумные действия держателей предыдущего миропорядка, в западной политической элите так и не поняли.

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Что до комментария президента Франции, то он добавил, что в ближайшие недели и месяцы Европе в целом и Франции в частности «придётся принять новые решения» в целях недопущения победы России. Что это будут за решения и каким образом вообще можно воспрепятствовать текущему ходу событий на Украине в отрыве от прямого вступления НАТО в конфликт на стороне ВСУ, что будет означать ядерный апокалипсис, решительно непонятно. В ближайшее время Макрон намерен приехать в Киев, чтобы подписать «гарантии безопасности» Украины по аналогии с теми, что были подписаны на днях между Киевом и Лондоном, и предоставить пакет военной «помощи» в размере сорока крылатых ракет SCALP.