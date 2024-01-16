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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Словакский депутат Европарламента призвал ЕС прекратить поставки оружия Украине и пригрозил объединением славян против Западной Европы
Не все славяне, к сожалению, понимают, что происходит, и что некоторых наиболее ретивых из них просто используют как инструмент.

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Приход к власти в Словакии премьер-министра Роберта Фицо заметно изменил как минимум внешнюю политику государства. Словакия полностью отказалась от оказания военной «помощи» Украине, а новый глава правительства регулярно «выдаёт базу» касательно того, что происходило и происходит между Москвой и Киевом, и какова во всём этом роль коллективного Запада. Смену политических настроений в Братиславе отражает и депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радаковский.

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Депутат назвал Европейский Союз вассалом США, а конфликт на Украине окрестил как «убийство славян» в американских интересах. Радаковский призвал ЕС немедленно прекратить поставки вооружений на Украину и пригрозил Евросоюзу, что если этого не произойдёт, «то мы, славяне, объединимся брат с братом, а я считаю, что мы объединимся, и сравняем Западную Европу с землёй».

По мнению Радаковского, никто здесь (имеется в виду с зале Европарламента) этого не хочет, поэтому нужно начинать мирные переговоры, причём без участия США. После выступления Радаковского в Европарламенте начался скандал, в рамках которого наиболее оторванные от реальности члены данного европейского органа даже посмели что-то ляпнуть на тему «пропутинских прокси». Подобное инфантильное поведение прямо свидетельствует о том, что политики в ЕС понимают, в какую ловушку они вляпались, и от досады и бессилия ничего не могут с этим поделать.

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Естественно, в Европарламенте до сих пор, хотя всем уже понятно, к чему идёт и чем закончится конфликт на Украине, не принято говорить правду и «оправдывать» действия России. К сожалению, как мы уже неоднократно отмечали, России не о чем говорить с европейскими государствами до тех пор, пока там полностью не сменятся принимающие решения элиты — как минимум на национально-ориентированные. Потому что с ориентированными на глобальный евроатлантический проект элитами каши не сваришь, и история последних 15—20 лет — прямое тому доказательство.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз #словакия
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