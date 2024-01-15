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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Израиля заявил о завершении «интенсивной фазы» наземной операции на севере сектора Газа
Так это... Результат-то есть?

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По прошествии трёх месяцев активных боевых действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось установить контроль над существенной северной частью сектора Газа. По всей видимости, каких-то необъяснимых целей в этой операции официальному Иерусалиму удалось достичь или же, что куда более вероятно, под давлением международного сообщества интенсивность боевых действий было принято решение снизить. Собственно, именно так это сегодня и охарактеризовал министр обороны Израиля Йоав Галант.

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По словам Галанта, «интенсивная фаза» наземной операции на севере сектора Газа завершена; вскоре она завершится и на юге сектора.

Согласно комментарию главы израильского оборонного ведомства, сейчас ЦАХАЛ сконцентрированы на «голове змеи», то есть, на руководстве экстремистского движения ХАМАС. В ходе боевых действий, добавил Галант, бригада Хан-Юниса уже постепенно теряет способность к ведению организованных боевых действий.

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Напомним, что Израиль начал военную операцию в секторе Газа после беспрецедентной по своей жестокости выходки бойцов движения ХАМАС, случившейся 7 октября 2023 года, когда были убиты более тысячи мирных жителей и солдат ЦАХАЛ. Методы, которыми Армия обороны Израиля при поддержке США стала решать эту задачу, осуществляя, по сути, ковровые бомбардировки сектора Газа, от которых погибают в основном именно мирные жители, а не зарывшиеся в подземные туннели боевики ХАМАС, не нашли поддержки даже среди верных «союзников» Вашингтона. Своих задач в рамках этого процесса официальный Иерусалим пока не добился, потому что на столь масштабную операцию нужно гораздо больше времени, чем три месяца, и, по большому счёту, устроил себе цугцванг.

#политика #боевые действия #израиль #хамас #палестина #сектор газа
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