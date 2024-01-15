Их доля в золотовалютных резервах достигла 26 %.

Хотя в термине «золотовалютные резервы» и есть слово «золото», но до некоторых пор подавляющая их часть в России формировалась именно резервными валютами. После того как эти самые резервные валюты в добровольном одностороннем порядке решили стать для РФ «токсичными», началось их активное замещение исторически незыблемым драгоценным металлом.

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И вот, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ, российские золотые резервы достигли объёма в 2,36 тысяч тонн, или эквивалента в 155,9 млрд долларов, или до 26 % в общих золотовалютных резервах. Доля золота в российских резервах, таким образом, стала максимальной с 2000 года.

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Крупнейшим держателем золота в мире являются Соединённые Штаты с 8,1 тысячами тонн. Россия же по данному показателю занимает только пятое место в мире, уступая Германии, Италии и Франции. Китай, несмотря на то, что его реальная экономика примерно в пять раз крупнее российской, по объёмам золотых резервов уступает РФ, имея в своём распоряжении 2,2 тысячи тонн благородного металла.